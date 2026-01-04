Basilicata, disabilità: nuove linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale. Il cuore della riforma

Mettere la persona al centro, non solo come destinataria di servizi, ma come protagonista del proprio futuro.

È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, intervenuto oggi a Rotonda in occasione dell’evento culturale organizzato dal Rotary Club di Lauria.

L’iniziativa, ospitata nel Teatro Selene, ha visto la messa in scena di due spettacoli nati dai laboratori teatrali inclusivi: “Il mondo che si sveglia con noi” e “Come un polpo nella chitarra”.

Una cornice di partecipazione che ha offerto all’assessore l’occasione per fare il punto sulla profonda riforma della disabilità che sta interessando la Basilicata.

Durante il suo intervento, Latronico ha illustrato le nuove linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.

Il cuore della riforma riguarda l’organizzazione delle Unità di Valutazione Multidimensionale, veri e propri tavoli di lavoro composti dalla persona con disabilità stessa, dagli Ambiti sociali, dall’azienda sanitaria e dal mondo della scuola.

Ha spiegato Latronico:

“L’obiettivo è superare la frammentazione degli interventi.

Attraverso queste unità, tutti i soggetti istituzionali collaborano per scrivere un unico ‘progetto di vita’, costruito su misura per la persona, rispettando i suoi desideri e le sue inclinazioni.

È un cambio di prospettiva radicale che diventerà operativo nella provincia di Potenza a partire dal 2027”.

Oltre ai cambiamenti strutturali, l’assessore ha ricordato l’impegno economico della Regione.

Grazie agli accordi di programma siglati con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’utilizzo del fondo specifico sull’autismo, sono stati finanziati numerosi progetti dedicati all’inclusione lavorativa e al potenziamento dell’autonomia personale.

L’evento di oggi, sostenuto dal Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ha dimostrato come l’arte e la cultura siano strumenti fondamentali per abbattere le barriere sociali.

Il ricavato della serata, infatti, sarà interamente devoluto in beneficenza.