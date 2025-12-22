Basilicata, donna in difficoltà con tre bambini: intervenuti i Carabinieri! Ecco cosa è successo

Aveva perso l’autobus per Villapiana (Cosenza) a causa del ritardo del treno da Napoli: per una donna nigeriana, da sola con tre bambini presso la stazione di Metaponto, è stata provvidenziale una pattuglia dei Carabinieri.

Lei avrebbe dovuto attendere, con i figli, diverse ore per aspettare l’autobus che da Metaponto alle 20 percorre la tratta Taranto-Bari-Sibari.

I militari l’hanno accompagnata alla fermata a Marconia dove, nel tardo pomeriggio, ha potuto raggiungere Villapiana.

Nell’attesa, sul posto si è recato il Capitano della Compagnia di Pisticci, Antonio Belardo, che ha portato biscotti, acqua e patatine per i bimbi.