Basilicata, il “Gruppo Maffei” presenta la nuova Jeep Compass: innovazione, visione e radici ben salde nel Sud. Ecco i dettagli

Il 18 Luglio scorso il Gruppo Maffei di Matera, punto di riferimento nel mondo dell’automotive nel Sud Italia e concessionaria ufficiale a Matera del marchio Jeep dal dicembre 2024, ha organizzato l’evento di presentazione della nuova Jeep Compass presso la Masseria Fortificata San Francesco.

In un’atmosfera elegante e coinvolgente, clienti, collaboratori e appassionati hanno potuto scoprire da vicino l’ultima evoluzione del celebre SUV, simbolo di libertà e spirito d’avventura.

L’evento è stato anche l’occasione per celebrare la crescita e la visione imprenditoriale del Gruppo Maffei, che non solo nel 2025 compie settant’anni di storia, ma in pochi mesi di attività come concessionaria Jeep ha già raggiunto risultati importanti.

Durante il suo intervento, l’Amministratore Manuel Maffei ha infatti dichiarato:

“Abbiamo iniziato a rappresentare il marchio Jeep da Dicembre.

In pochi mesi, grazie all’impegno della nostra squadra, a un’organizzazione solida e orientata al cliente, e a un modello gestionale costruito su decenni di esperienza, stiamo già ottenendo ottimi risultati.”

Un successo confermato anche dal recente riconoscimento tra i 100 migliori dealer Stellantis in Europa per la soddisfazione del cliente, a testimonianza di un approccio che unisce efficienza e attenzione autentica al cliente.

La nuova Compass, con il suo design rinnovato, la tecnologia avanzata e l’equilibrio tra comfort e prestazioni, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico presente, che ha potuto apprezzarne da vicino ogni dettaglio.

Con Jeep, il Gruppo Maffei consolida la propria offerta e rafforza una visione fatta di innovazione, servizio e legame con il territorio.

Un percorso che affonda le sue radici in settant’anni di storia, ma che guarda con determinazione alle sfide e alle opportunità del futuro.

Di seguito foto.