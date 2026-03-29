Basilicata, in arrivo i Giorni della Vecchia con freddo che non molla! Ecco cosa racconta la leggenda, la conoscete?

In Basilicata, marzo è sempre stato un mese di attesa e apprensione nei campi.

Tra proverbi antichi e leggende contadine, spiccano i “giorni della Vecchia”, gli ultimi tre del mese (29, 30 e 31), quando il freddo torna a mordere dopo le prime promesse primaverili.

Secondo la leggenda, anticamente, marzo aveva solo 28 giorni.

Una vecchietta testarda, impaziente di pascolare le pecore e lavorare l’orto, sfidò il mese: “Ormai non puoi farmi più male, domani è aprile!”.

Offeso, marzo chiese tre giorni in prestito ad aprile e scatenò gelo, vento e burrasche.

Così nacquero i “giorni della Vecchia”, un monito contro l’arroganza verso la natura.

In Lucania, questa favola si intreccia con proverbi locali: “Marzu jè pacciu” (marzo è pazzo) o “Marzu, marzicchiu, n’ura chiovi e n’ura assulicchi” (marzo piccolo, un’ora piove e un’ora soleggia).

Per i nostri avi, questi giorni non erano solo meteo, ma rischio concreto: gelate tardive potevano rovinare mandorli in fiore e prime semine nei campi di grano o ulivi.

La leggenda insegnava pazienza, rispetto per i cicli della terra aspra lucana, tra i calanchi di Aliano o le colline del materano.​

Oggi, con il clima che cambia, il racconto resta attuale: marzo 2026 ha già sorpreso con sbalzi termici, ricordandoci che in Basilicata il risveglio della primavera è sempre una scommessa.

Conoscevate questa leggenda?