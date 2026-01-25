Basilicata: Mel Gibson cerca figure per il suo prossimo film “The resurrection of the Christ”. Ecco come candidarsi

Mel Gibson cerca figure per il suo prossimo film, “The resurrection of the Christ’.

La Panorama Films S.r.l. comunica che il lungometraggio è in lavorazione, e che le riprese nel Sud Italia sono previste dai primi di aprile fino alla metà di maggio

2026.

Le figure maggiormente ricercate in Puglia (Gravina in Puglia, Ginosa, Torre Guaceto, Brindisi) e Basilicata (Matera, Craco) saranno:

Uomini dai 18 agli 80 anni con capelli lunghi e barbe lunghe, di corportatura asciutta, senza tatuaggi, né piercing né sopracciglia

marcatamente ritoccate

Donne dai 18 agli 80 anni di corporatura molto asciutta ed esile, con capelli naturali, senza tatuaggi, né piercing, né ricostruzione unghie, né sopracciglia marcatamente ritoccate, né meches.

Per candidarsi sarà necessario scrivere una mail all’indirizzo trotc.sud@gmail.com allegando:

un contatto telefonico

2 foto vestiti aggiornate ad oggi, primo piano e figura intera sia per gli uomini che per le donne

2 foto in pantaloncini corti e torso nudo per gli uomini, aggiornate ad oggi, primo piano e figura intera

2 foto in pantaloncini corti e canotta per le donne, aggiornate ad oggi, primo piano e figura intera.

Nell’oggetto della mail andranno indicati i seguenti dati:

cognome nome

categoria per la quale ci si candida

comune di domicilio

Esempio: Rossi Mario – uomo barba e capelli lunghi – Brindisi

Sono esclusi da queste selezioni i dipendenti della Pubblica Amministrazione e i pensionati con Quota 100, 102, 103 e altre pensioni anticipate che vietano il lavoro dipendente.