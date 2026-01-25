I commercialisti lucani fanno squadra per rafforzare la categoria e favorire il dialogo con le istituzioni locali. I dettagli dell’intesa

Formazione congiunta, coordinamento delle commissioni di studio e interlocuzione unitaria con gli enti territoriali.

Sono questi i tre pilastri alla base di una collaborazione strutturata, pensata per “rafforzare la categoria dei commercialisti lucani e favorire il dialogo con le istituzioni locali”.

È questo l’obiettivo dell’intesa raggiunta tra i neo presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza, Matera e Sala Consilina-Lagonegro, eletti nella tornata elettorale del 15 e 16 gennaio.

Nel corso di un recente incontro programmatico, i presidenti Fabio Santarcangelo (Potenza), Emilio Petrigliano (Matera) e Nunzio Ritorto (Sala Consilina-Lagonegro) hanno definito un metodo di lavoro condiviso, finalizzato a garantire continuità operativa nel rispetto dell’autonomia dei singoli Ordini.

L’iniziativa sarà formalizzata dopo il 23 febbraio, data in cui i rispettivi Consigli dell’Ordine entreranno ufficialmente in carica per il mandato 2026-2030, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.

“Avviare questo percorso all’inizio del mandato – spiegano all’ansa i tre presidenti – rappresenta un segnale di responsabilità e condivisione nell’interesse della categoria.

La collaborazione consente di valorizzare le competenze degli iscritti e di rendere più efficace il confronto con le istituzioni del territorio”.