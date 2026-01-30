Basilicata, sostegno alle persone che vivono nelle case di riposo e alle famiglie: queste le ultime notizie

“È un segnale positivo l’apertura ad un possibile intervento a sostegno delle persone che vivono nelle case di riposo e delle famiglie che, nelle ultime settimane, hanno segnalato difficoltà legate agli aumenti delle rette applicate da alcune strutture.
Quanto emerso dal tavolo regionale convocato dall’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, va nella direzione di quello che avevamo auspicato”.
È quanto sottolinea in una nota il capogruppo del fronte progressista in Consiglio Regionale, Antonio Bochicchio, dopo l’incontro in Regione con i rappresentanti delle residenze socio – assistenziali.
“Tali strutture sono un presidio indispensabile per le nostre comunità e per tante famiglie costrette a fare i conti con persone anziane fragili che, in molti casi, usufruiscono della pensione minima – continua il capogruppo.
Per questo crediamo sia importante assegnare loro un contribuito, come abbiamo già evidenziato superando la legge regionale 8 del 2018.
Riteniamo, infine, positiva anche la riapertura del tavolo tecnico per la revisione del manuale di autorizzazione delle strutture, con il coinvolgimento degli operatori del settore”