Cimitero Comunale di Moliterno: questi gli interventi effettuati negli ultimi cinque anni

L’Amministrazione Comunale di Moliterno ritiene opportuno comunicare le principali attività svolte negli ultimi cinque anni per il Cimitero Comunale, anche al fine di evitare infelici incomprensioni che potrebbero veicolare un’immagine distorta che discredita il Comune e i moliternesi.

Scrive l’amministrazione:

“1) Tutti hanno potuto apprezzare che in questi ultimi anni, finalmente, la veglia dei defunti e le celebrazioni si sono svolte in condizioni di decoro e civiltà rispetto al passato, grazie agli interventi di riqualificazione della Cappella Cimiteriale con l’installazione di una nuova porta d’ingresso e di un impianto di climatizzazione caldo–freddo.

2) Il Cimitero è stato dotato di un sistema automatico di apertura e chiusura dei cancelli.

3) Per la prima volta ci sono stati cinque anni di servizio di pulizia e gestione del verde cimiteriale costante e non episodico.

4) A fronte di una situazione emergenziale ereditata, che vedeva il continuo ricorso alla pratica della tumulazione provvisoria con successiva estumulazione a spese dei cittadini, sono stati costruiti circa 100 nuovi loculi e 40 cellette ossario.

5) Per contrastare il degrado e l’abbandono di vecchie sepolture, si è proceduto ad estumulazioni straordinarie, nel rispetto della legge, senza intaccare nessuno dei valori storici, anche al fine di reperire nuovi spazi ed evitare situazioni di grave emergenza.

6) Sono stati stanziati 200.000 euro per l’ampliamento del cimitero ed è in corso la progettazione.

7) È stata effettuata, nei primi mesi di questo mandato amministrativo, la ristrutturazione, riqualificazione e riordinamento dell’Ossario Comunale. Li dove vi erano le spoglie mortali dei nostri concittadini in buste di plastica e secchi di vernice riadattati, oggi vi è una civile e decorosa sistemazione dei resti dei defunti in nuove cassette metalliche a norma.

8) È stata installata la nuova illuminazione dei viali interni ed esterni e della Cappella Cimiteriale con lampade a led, per una migliore visibilità e maggiore risparmio energetico.

9) Si è posto fine ad una carenza decennale, affidando ad una ditta specializzata la gestione e il ritiro dei rifiuti cimiteriali da estumulazioni.

10) A distanza di secoli, finalmente, il cimitero è dotato di segnaletica informativa interna.

11) Il nuovo intervento sulle lampade votive è stato totalmente a beneficio della comunità e non di terzi. Effettuata la sostituzione di circa 2600 lampadine votive con tecnologia a LED.

12) È stata effettuata la sostituzione, l’ammodernamento e messa in sicurezza di tutti i quadri elettrici.

13) Un impianto fotovoltaico è stato installato sui loculi incrementando il grado di efficienza energetica del Comune.

14) Il miglioramento del verde ha contemplato anche un’importante, attesa e determinante messa in sicurezza dei luoghi, con il taglio degli alberi pericolosi che minacciavano la caduta sui loculi e l’incolumità delle persone.

15) È stata attuata la riqualificazione, la pulizia e la ristrutturazione delle coperture dei loculi sui muri di cinta.

16) È stata vista e apprezzata da tutti i moliternesi nel mondo la realizzazione del Virtual Tour del Cimitero Comunale.

Resta tanto ancora da fare e tante esigenze da ascoltare, vi sono ancora problemi da risolvere e progetti da poter attuare.

Però è doveroso, oggi, ricordare questo insieme di interventi concreti che testimoniano l’impegno quotidiano nel curare, valorizzare e rendere sempre più dignitoso un luogo di memoria e raccoglimento per tutta la cittadinanza.

17) In questi ultimi giorni sono state acquistate quattro nuove scale sicure e confortevoli per i cittadini. Un acquisto che non farebbe notizia, se non fosse che avviene a conclusione di questo importante ciclo di interventi che non si era mai visto negli ultimi decenni.

Tutto ciò è un segno dell’ascolto delle esigenze dei cittadini, di quella quotidiana cura per il Cimitero fatta di piccoli interventi ma anche di azioni considerevoli, che hanno visto un miglioramento del decoro di questo luogo”.