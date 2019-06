Basilicata, ultimo saluto ai fratelli che hanno perso la vita sul lavoro: “nostri grandi amici nonché lavoratori impeccabili”

La Basilicata è ancora scossa dall’ennesimo e terribile incidente sul lavoro che si è consumato nel pomeriggio di sabato nelle campagne della provincia di Matera.

Le vittime, i due fratelli Ragone, Giovanni di 59 anni e Francesco di 56, hanno perso la vita sotto la loro mietitrebbia che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata.

Sul mezzo presente anche la figlia 19enne di uno dei due uomini, trasportata con urgenza all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera dai sanitari del 118.

Sul posto i Vigili del Fuoco (che hanno lavorato a lungo per recuperare i corpi incastrati nelle lamiere) e i Carabinieri per le indagini del caso.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la triste vicenda.

Tra questi, quello della comunità di Miglionico, che ieri ha fatto sapere:

“Ancora increduli per l’accaduto, ci sentiamo solo ora di scrivere qualcosa per cercare di essere delicati in un momento di forte dolore per l’intera comunità.

Tutta la squadra di Miglionico in comune e l’intera popolazione di Miglionico, si stringono al dolore della famiglia Ragone e porgono le più sentite condoglianze per la grave perdita”.

Anche la Copagri Basilicata si stringe intorno alle famiglie dei due produttori agricoli.

Afferma il presidente Nicola Minichino:

“Si tratta di una dolorosa scomparsa che riporta ancora una volta l’attenzione sull’importanza di continuare a impegnarsi per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro puntando sulla necessaria formazione e informazione.

Erano nostri grandi amici, nonché lavoratori impeccabili e produttori agricoli che avevano davvero a cuore l’agricoltura”.

Il sindaco Francesco Comanda ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, giorno dei funerali fissati alle ore 16:00 presso la Chiesa Madre, predisponendo bandiere a mezz’asta e invitando le attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive a sospendere le loro attività durante i funerali.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per queste gravissime perdite.