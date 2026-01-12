Bella celebra i neo diciottenni: ecco la terza edizione della Costituzione donata ai giovani

Presso la sala consiliare del Comune di Bella si è svolta la terza edizione dell’importante evento “Giovani 18enni Bellesi”, organizzato dall’assessore alle Politiche Giovanili Samuele Grippa, e che ha visto nelle precedenti edizioni anche gli autorevoli interventi nel 2024 del Prefetto di Potenza dott. Michele Campanaro e nel 2025 del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia che ha coordinato le indagini del Ros sulla cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

Un’iniziativa carica di significato e dalle grandi emozioni che è stata inaugurata dall’assessore alle Politiche Giovanili Samuele Grippa che, nel prendere la parola, ha espresso l’importanza di questo evento giunto alla terza edizione consecutiva e si è soffermato sull’imprescindibile rilevanza della Costituzione italiana.

“La consegna della Costituzione a tutti voi non è solo un fatto simbolico ma sostanziale in quanto questo strumento è alla base di tutti i diritti di cittadinanza per essere cittadini liberi e consapevoli”. Ha concluso l’Assessore alle Politiche Giovanili, Samuele Grippa.

Mentre il Sindaco Leonardo Sabato ha consegnato ai 22 ragazzi/e presenti neo diciottenni bellesi, una copia della Costituzione Italiana ed ha rivolto loro un messaggio augurale.

“Voi siete il nostro futuro e quello della nostra comunità. Il nostro augurio è che possiate realizzare tutti i vostri sogni con entusiasmo, determinazione credendo sempre in voi stessi. Amate e difendete sempre il vostro paese”. Ha dichiarato il Sindaco Leonardo Sabato.

Alla cerimonia hanno partecipato anche la Vice Sindaca Angela Carlucci, gli assessori Maria Antonietta Angrisani, Carmine Ferrone, il consigliere Vito Sabato e i militari del Comando Carabinieri di Bella unitamente al Comando Carabinieri Forestali.