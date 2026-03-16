Campionato di Eccellenza Femminile: per l’Atletico Avigliano ancora una vittoria! Avanti così

Domenica 15 marzo 2026 si è aperto il girone di ritorno del campionato di Eccellenza Femminile della Basilicata, la partita più attesa era senza dubbio quella tra Atletico Avigliano e Seventeen Potenza.

La sfida si è conclusa con la vittoria per 1-0 delle granata, che continuano a vivere un momento semplicemente magico.

Dopo il trionfo nella finale di Coppa Italia Regionale dell’8 marzo 2026, l’Atletico Avigliano aggiunge un altro tassello fondamentale nella corsa per la vittoria finale del campionato.

Il cammino delle granata in campionato, fino ad oggi, parla chiaro:

6 partite giocate;

6 vittorie;

25 goal segnati;

0 goal subiti.

Sì, avete letto bene: nessuna sconfitta e nessun goal subito. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola il valore di una squadra che, anche nelle difficoltà, riesce sempre a trovare la strada per la vittoria.

Contro la Seventeen Potenza la squadra granata si è presentata con solo 13 calciatrici disponibili, a causa di 5 assenze. Durante la gara si è aggiunto anche l’infortunio di Grieco, ma nonostante tutto la squadra non ha mai smesso di lottare.

Da sottolineare anche l’adattamento del portiere Romaniello, entrato nel secondo tempo nelle vesti di centrocampista, offrendo una prestazione eccellente.

Non ci sono parole per descrivere l’impegno, il sacrificio e la dedizione di questo gruppo.