Carburanti, sorpasso storico alla pompa. Non accadeva da tre anni

Effetto accise sui prezzi dei carburanti.

L’entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l’aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di quelle sulla benzina) ha reso il gasolio più caro della verde.

Si tratta, riporta Staffetta Quotidiana, della prima prima volta da tre anni a questa parte.

Il prezzo medio nazionale del diesel è questa mattina pari a 1,666 euro al litro contro 1,650 euro della benzina.

Un’inversione che non si verificava dal 9 febbraio 2023, all’uscita dalla fase più acuta della crisi dei prezzi iniziata con l’invasione russa dell’Ucraina.

Con il taglio dell’accisa, il prezzo della benzina scende al livello più basso dal 19 dicembre 2022.

Sul gasolio l’Italia ha ora l’accisa più alta d’Europa; sulla benzina scivola invece dal terzo all’ottavo posto, dietro Francia e Irlanda e sopra la Germania.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta: la benzina self service è a 1,650 euro al litro, il diesel self service a 1,666 euro al litro.

La benzina al servito è a 1,798 euro al litro, il diesel a 1,803 euro al litro.