Coronavirus: a Tolve 200 test rapidi per alunni e personale docente. I dettagli

In una nota, il Sindaco di Tolve (PZ), Pasquale Pepe, dichiara:

“Dopo la prima giornata, tenutasi domenica scorsa, in cui sono stati eseguiti 175 test rapidi antigenici a Tolve (inizialmente soltanto 8 erano risultati positivi, non confermati per fortuna dal tampone molecolare di verifica) su persone che, per ragioni di lavoro, risultano maggiormente esposte al pubblico (forze dell’ordine, commercianti, operatori volontari, dipendenti di banca e poste, personale scolastico docente e non docente della scuola fatta in presenza ecc.), domani si continua.

Saranno oltre 200 i test rapidi antigenici che interesseranno le alunne e gli alunni della scuola di Tolve, nonché tutto il personale docente e non docente.

L’auspicio è che la scuola riparta tutta in presenza.

L’attività di screening di domani servirà proprio a non farci trovare impreparati e ad arrivare, a quella data, in una situazione di totale controllo e sicurezza.

Lo screening continuerà ancora fino a raggiungere tutti i nuclei familiari”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)