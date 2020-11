Potenza: impianti comunali che possano cedere quote di elettricità a chi si trova in situazioni di difficoltà economica. La mozione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Capogruppo del Movimento 5 Stelle e Consigliere Comunale Marco di Potenza Falconeri:

“Con il decreto del MISE del 15 settembre reso attuativo il 17 Novembre, diventa possibile la realizzazione di impianti di energia rinnovabile utilizzabili per la condivisione e la cessione a chi ne ha più bisogno.

La mozione punta ad impegnare Sindaco e Giunta Comunale di Potenza alla realizzazione di impianti comunali utili oltre che all’autoconsumo e a servizi (alimentazione colonnine per car/bike/ sharing) possono cedere quote di elettricità a chi si trova in situazioni di difficoltà economica.

I benefici oltre che ambientali ed economici, quindi, inciderebbero anche a livello sociale, contribuendo alla lotta alla povertà energetica.

L’obiettivo della mozione è quello di impegnare il Sindaco e la Giunta a:

promuovere nel territorio comunale di competenza la creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti (con la riduzione dei costi in bolletta) per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica;

assicurare, anche attraverso la creazione di apposito sportello o centro informazioni, la messa a disposizione dei cittadini delle informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo”.

