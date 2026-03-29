Dall’Alberghiero di Potenza alla ricerca europea: il potere dell’AI per un futuro inclusivo

Gli studenti dell’I.I.S. “Di Pasca-Fortunato” Indirizzo Alberghiero presentano il loro progetto alla Case Conference di SuperScienceMe: un dialogo tra Intelligenza Artificiale, inclusione sociale e territorio.

Coniugare l’innovazione tecnologica dell’Intelligenza Artificiale alla concretezza dell’inclusione sociale, valorizzando il territorio attraverso la voce delle nuove generazioni.

È questo il percorso intrapreso con successo dagli studenti delle classi IV E e IV F dell’indirizzo Alberghiero dell’I.I.S. “Di Pasca-Fortunato” di Potenza, che il 26 marzo 2026 hanno preso parte attiva alla Case Conference tenutasi nell’Aula Magna del Campus di Matera (UNIBAS).

L’evento si è svolto all’interno della cornice europea di “SuperScienceMe – Research is your Elevation”, l’iniziativa legata alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori che punta a creare un collegamento solido e costante tra il mondo della scuola e quello della ricerca scientifica.

Davanti a una platea composta da accademici, ricercatori e studenti provenienti da diversi istituti della regione, il gruppo di 24 studenti potentini (ribattezzatosi “Crusco-TEAM”) ha esposto i risultati del progetto “The House of Sustainability: il Valore dell’Impatto raccontato in un PODCAST”.

Affiancati da un team di ricercatrici del CNR-IMAA (Marcella De Martino, Carmelina Cosmi, Monica Proto e Antonia Gravagnuolo) e coordinati dalla tutor scolastica, la Prof.ssa Maria Vita Pace, gli alunni hanno analizzato i tre pilastri della sostenibilità — ambientale, economica e sociale — applicandoli a modelli d’impresa reali.

L’elemento caratterizzante del progetto è stata la realizzazione del “CRUSCO PODCAST” (disponibile sulla piattaforma Spotify). Per strutturare il format e ottimizzare la comunicazione, i ragazzi hanno utilizzato l’Intelligenza Artificiale, dimostrando come le nuove tecnologie possano supportare gli studenti nella creazione di contenuti divulgativi accurati.

Le puntate registrate non si sono limitate alla teoria, ma hanno dato spazio a importanti realtà resilienti del territorio lucano che coniugano economia e impegno sociale:

‌La Pizzeria Inciampo di Potenza (Associazione Insieme ONLUS), che unisce ristorazione a chilometro zero e percorsi di reinserimento lavorativo.

‌La pucceria Assurd, un modello in cui l’inclusione lavorativa di ragazzi con sindrome di Down rappresenta una normale e produttiva quotidianità aziendale.

Magazzini Sociali, l’iniziativa di contrasto allo spreco alimentare che ha sviluppato progetti di economia circolare, come il recupero del pane raffermo per la produzione di birra artigianale.

La giornata di Matera non segna la conclusione delle attività. La “Road Map” elaborata dagli studenti prevede infatti per il prossimo anno scolastico l’organizzazione di eventi live e lo studio di fattibilità per l’istituzione della certificazione “Crusco Green”, un marchio pensato per mappare e riconoscere le aziende del territorio che rispettano rigidi criteri etici e di sostenibilità.

L’esperienza vissuta all’UNIBAS conferma l’efficacia formativa della collaborazione tra il sistema scolastico e gli enti di ricerca. Gli studenti dell’Alberghiero di Potenza hanno dimostrato come l’approccio scientifico possa tradursi in narrazione e consapevolezza, offrendo un piccolo ma significativo contributo al futuro sostenibile della Basilicata.