Disservizi idrici a Pignola: “Famiglie esasperate”. Presentata un’interrogazione

“Su indicazione del Sindaco di Pignola abbiamo depositato un’interrogazione sui disservizi del serbatoio di Serra San Marco.

Numerose abitazioni restano completamente prive di approvvigionamento idrico, creando non pochi disagi a tante famiglie esasperate da una gestione che non garantisce né continuità né chiarezza.”

Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che aggiunge:

“Abbiamo interrogato l’Assessore con delega alle reti idriche, Pasquale Pepe, per avere delucidazioni sulle motivazioni per cui da mesi continuano a ripetersi queste criticità, quali iniziative siano state nel frattempo intraprese e secondo quale cronoprogramma si intendano risolvere in maniera definitiva.

Il Comune di Pignola ha predisposto un’autobotte per il rifornimento idrico di emergenza nella zona artigianale, ma dopo mesi non sono più tollerabili misure tampone e soluzioni temporanee per un servizio pubblico indispensabile come la fornitura idrica.

È necessario che Acquedotto Lucano intervenga in modo immediato, urgente e strutturale, affinché questa situazione venga definitivamente superata.”