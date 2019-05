Elezioni europee, Meloni: “Questa vittoria la dedichiamo a chi ci dava per sconfitti”

Dalle ore 23:00 di ieri, Domenica 26 Maggio, i lucani hanno smesso di recarsi alle urne per pronunciarsi nell’ambito delle Elezioni europee.

Giorgia Meloni, Leader di Fratelli d’Italia (quinto partito, in coda a Lega, PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia), soddisfatta del risultato ottenuto, dichiara:

“GRAZIE!

Fratelli d’Italia ottiene il 6,5% e cresce del 50% rispetto alle elezioni politiche.

Questa vittoria la dedichiamo a chi ci dava per sconfitti e a chi, negli ultimi mesi, ha tentato in ogni modo di screditarci per paura che arrivasse questo giorno.

Ma soprattutto, questa vittoria la dedichiamo a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno creduto in noi: come sempre non tradiremo la vostra fiducia.

E ora andiamo in Europa a CAMBIARE TUTTO!”.