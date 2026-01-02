Finesettimana fuori porta? Il meteo cambia tutto: ecco le previsioni su Potenza

Prosegue il valzer di perturbazioni in rapida successione sul Mediterraneo: un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche su tra Molise, Puglia e Basilicata è atteso in questi primi giorni dell’anno.
Precipitazioni che nel weekend tenderanno a concentrarsi fra Lucania ed alta Puglia, ma che durante l’Epifania potranno estendersi anche alle rimanenti regioni meridionali.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 3 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 8°C.
Invece, Domenica 4 Gennaio avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.