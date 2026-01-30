Fuga folle a Potenza: 38enne sta per investire il Carabiniere e impatta con violenza su 5 auto!

La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Potenza hanno tratto in arresto un 38enne del luogo al termine di un movimentato episodio verificatosi nel cuore del capoluogo.

Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato, tra l’altro, alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i militari, in via della Pineta, hanno imposto l’alt a un’autovettura di grossa cilindrata.

Il conducente, tuttavia, lungi dall’arrestare la marcia, ha effettuato una manovra repentina accelerando bruscamente per sottrarsi all’accertamento; l’uomo, nel tentativo di eludere il controllo, ha materialmente rischiato di investire uno dei militari operanti il quale, solo grazie a una pronta reazione e a un riflesso fulmineo, è riuscito a evitare l’impatto.

L’equipaggio si è posto immediatamente all’inseguimento del fuggitivo: la temerarietà della manovra elusiva ha indotto gli uomini dell’Arma a ipotizzare scenari di ben altra gravità, rendendo indispensabile l’immediata intercettazione del mezzo a tutela della sicurezza pubblica.

La fuga si è conclusa poco dopo nella centrale via Bonaventura dove l’uomo, a causa dell’elevata velocità, ha perso il controllo del veicolo impattando violentemente contro cinque autovetture regolarmente parcheggiate.

Sono stati gli stessi Carabinieri a intervenire per prestare i primi soccorsi al conducente, richiedendo tempestivamente l’intervento di un’ambulanza del 118.

Gli accertamenti eseguiti presso l’Ospedale “San Carlo” hanno confermato la positività dell’uomo all’uso di sostanze stupefacenti, con un tasso alcolemico largamente superiore ai limiti di Legge, unitamente all’assenza di un valido titolo di guida e della copertura assicurativa.

Per la condotta tenuta e i successivi riscontri, l’uomo è stato dichiarato in arresto e piantonato presso il nosocomio potentino, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo al termine del quale, il GIP del Tribunale di Potenza, ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri.

Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che per l’indagato vige il principio costituzionale di presunzione di innocenza fino all’emissione di una sentenza definitiva di condanna.

L’operazione della Radiomobile di Potenza si inquadra nella più vasta e quotidiana attività di vigilanza su tutto il territorio provinciale dove le donne e gli uomini dell’Arma, in stretta sinergia con le altre Forze di Polizia e le Autorità competenti, operano con dedizione e costante presenza per garantire la tutela della cittadinanza e la sicurezza urbana attraverso mirati servizi ordinari e straordinari di controllo.