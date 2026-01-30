Potenza: addio a Don Peppino Nolè, amato parroco della città

Addio a Don Peppino Nolè, scomparso a 84 anni.
L’Arcivescovo, a nome dell’intera comunità diocesana, partecipa con profondo dolore per la dipartita di don Peppino Nolè, già parroco della comunità San Giuseppe Lavoratore di Potenza:
“La Chiesa diocesana lo affida ora alla misericordia del Padre, nella certezza che il Signore Risorto, lo accolga nella gioia della vita eterna. Ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto giunga la vicinanza nella preghiera e l’abbraccio fraterno di tutta la comunità”.
La camera ardente sarà allestita in mattinata nella cappella vicino l’obitorio del San Carlo.
Questa sera, alle ore 18.30, la chiesa di San Giuseppe, si raccoglierà in preghiera per lui, come comunità che lo ha amato e accompagnato.
I funerali saranno celebrati domani alle 12:00 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore.