Gemellaggio tra la città di Viggiano e la città di Polaniec, in Polonia: ecco le foto

Due comunità che riprendono il dialogo dopo le difficoltà legate al periodo pandemico.

L’Amministrazione comunale di Viggiano, con una sua delegazione, ha voluto fortemente recarsi in Polonia per far visita alla città di Polaniec.

Riannodare il filo di un percorso unitario è indispensabile per le due comunità che hanno scelto, oramai più di vent’anni fa, di intraprendere un futuro insieme.

Un futuro di integrazione culturale e valoriale.

L’obiettivo principale di questa collaborazione, era e resta, quello di attivare un proficuo scambio di Storie, Tradizioni, Usi e Costumi in grado di generare un vero processo virtuoso per le future generazioni.

Processo virtuoso, che il Sindaco di Viggiano e l’Amministrazione Comunale, hanno voluto riallacciare, è alla base dell’integrazione dei popoli europei, su cui si sta puntando dalla nascita dell’Unione Europea.

Il Sindaco, Amedeo Cicala, e la delegazione viggianese ringraziano il Sindaco di Polaniec, Jacec Nowak, il Consiglio Comunale e tutta la comunità di Polaniec per la calorosa accoglienza.

Dziękuję!

Questo il discorso integrale letto dal Sindaco, durante la cerimonia ufficiale di sottoscrizione della Lettera di Intenti:

“𝐶𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑚𝑖𝑐𝑖,

𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑖.

𝐼𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜, 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎̀ 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖, 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜, 𝑒̀ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒.

𝑁𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜, 𝑎 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑖, 𝑠𝑜𝑓𝑓𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎.

𝑃𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜, 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜 𝑈𝑐𝑟𝑎𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑜̀ 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑐𝑒 𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑎.

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑙’𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎, 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑅𝑢𝑠𝑠𝑜 – 𝑈𝑐𝑟𝑎𝑖𝑛𝑜 𝑒̀ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖.

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎, 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑆𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑜 𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑛𝑖𝑒𝑐 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎.

𝐿𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑐𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑚𝑖𝑐𝑖𝑧𝑖𝑎 𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀: 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒.

𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑖 𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑉𝑖𝑔𝑔𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑒 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑛𝑖𝑒𝑐, 𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖, 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑖 𝑠𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑃𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖.

𝑂𝑟𝑎 𝑒̀ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙’𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑧𝑖𝑜𝑠𝑎 𝑠𝑓𝑖𝑑𝑎.

𝑉𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑣𝑜𝑖, 𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑡𝑜.

𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑖 𝑒 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑎𝑚𝑖𝑐𝑖.

𝐵𝑢𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑛𝑜𝑖.

𝑉𝑖𝑣𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑔𝑖𝑎𝑛𝑜

𝑉𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑛𝑖𝑒𝑐”.

Queste alcune foto.

