Giornata della Memoria a Potenza: ecco il programma di iniziative

26 Gennaio 2026

Il Comune di Potenza organizza, per il 27 gennaio 2026, un programma di iniziative dedicate alla Giornata della Memoria, un appuntamento fondamentale per ricordare le vittime della Shoah e riflettere sulle radici storiche e morali di una tragedia che ha segnato l’umanità.

Il cuore della commemorazione sarà l’evento ‘Una pietra d’inciampo’, che si terrà in piazza Giacomo Matteotti a cominciare dalle ore 16:30.

PIETRA D’INCIAMPO – Palazzo di Città

La cerimonia avrà inizio al tramonto, con un momento commemorativo che comprenderà un flash mob, interventi di raccolta e letture. La cornice musicale sarà affidata all’Orchestra MaldEstra, che proporrà brani della tradizione klezmer e yiddish.

GALLERIA CIVICA – Largo Pignatari

Seguirà un incontro pubblico, accompagnato da inaugurazioni dedicate alla memoria. Tra i momenti centrali, la presentazione de ‘L’ultimo viaggio di Hilde: da Potenza ad Auschwitz’, con la lectio del divulgatore storico Domenico Viggiano.

CAPPELLA DEI CELESTINI – Largo Duomo

La giornata proseguirà con Mitschuld, presentazione dell’opera di Antonio Saluzzi, e con l’inaugurazione della mostra ‘Dall’Italia ad Auschwitz’, realizzata in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah. L’artista donerà ufficialmente l’opera al Comune di Potenza, che si impegnerà a valorizzarla e a farla conoscere alle nuove generazioni, organizzandone il percorso nelle scuole.

Sono previsti interventi musicali dell’Orchestra Maldestra e la partecipazione degli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei.

Il Comune di Potenza invita la cittadinanza a partecipare, in un momento di riflessione condivisa contro ogni forma di discriminazione.