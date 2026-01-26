A Baragiano per il Carnevale 2026 giostre, ampia area street food, spettacoli dal vivo, animazione e numerosi eventi per tutte le età. I dettagli

In occasione del Carnevale 2026, con il patrocinio del Comune di Baragiano, prende vita il Carnival Village del Marmo Platano, una grande manifestazione che unisce intrattenimento, tradizione e valori sociali, diventando un punto di riferimento per il Carnevale lucano.

Dal 7 al 22 Febbraio 2026, Baragiano Scalo ospiterà un parco giostre tra i più grandi della Basilicata, un’ampia area street food, spettacoli dal vivo, animazione e numerosi eventi per tutte le età, trasformando il territorio in un vero e proprio villaggio popolare lucano tradizionale, luogo di festa, incontro e condivisione delle identità culturali del territorio.

In questo contesto nasce la prima edizione della rassegna “Scarpìa – Il respiro della tradizione popolare lucana”, dedicata alla fisarmonica e alla musica popolare.

Il nome “Scarpìa” richiama i passi di danza, il ritmo dei cortei e delle feste carnevalesche del territorio, simboleggiando il battito vivo della comunità che si muove al suono della musica, il legame tra memoria, tradizione e identità.

La rassegna nasce per celebrare e valorizzare la cultura musicale lucana, la fisarmonica come strumento che racconta storie, emozioni e radici, e la comunità come protagonista di una tradizione viva.

La manifestazione è stata ideata e creata ed è sotto la direzione artistica di Autiero Eventi, che ha curato un cartellone ricco di spettacoli e ospiti in grado di valorizzare artisti del territorio, musica popolare e grandi eventi, offrendo un programma inclusivo e di qualità.

L’iniziativa è fortemente voluta e promossa dalla famiglia Flauret, proprio Michele e Roberto Flauret coadiuvati da Enzo Grippa, Pasquale Autiero e il Vicesindaco di Baragiano Rocco Sapienza sono i promotori e organizzatori di un evento inclusivo e socialmente responsabile, che prevede ingresso omaggio per le persone con disabilità.

Inoltre in occasione di San Valentino, l’intero parco sarà allestito simbolicamente di rosa e sarà offerto ingresso gratuito a tutte le donne, come gesto concreto di sensibilizzazione contro il femminicidio e per la promozione del rispetto, della dignità e dei diritti delle donne.

“Drizzate le orecchie: dal 7 al 22 febbraio ci sarà un bel po’ da fare…”

Start sabato 7 febbraio con i nostri ragazzi del Gruppo Folk di Baragiano.

PROGRAMMA ARTISTICO

7 febbraio 2026 – ore 17:00

Inaugurazione ufficiale del Carnival Village

Sagra della Salsiccia

Ospiti musicali: Gruppo Folk di Baragiano e il Folkman Antonio Tarantino

8 febbraio 2026

Musica popolare lucana tradizionale con Giuseppe Potenza

14 febbraio 2026 – ore 18:00

Spettacolo di magia con il Mago Francesco Lioi

A seguire concerto del duo musicale Corde di Luce

15 febbraio 2026

Re oscar mondiale della fisarmonica, Giacomo Buccella

Ospite speciale direttamente da “Sai l’Ultima”: il cabarettista Thomas Mugnano

20 febbraio 2026

Live show con Gerry Lione