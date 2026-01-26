A Baragiano per il Carnevale 2026 giostre, ampia area street food, spettacoli dal vivo, animazione e numerosi eventi per tutte le età. I dettagli

In occasione del Carnevale 2026, con il patrocinio del Comune di Baragiano, prende vita il Carnival Village del Marmo Platano, una grande manifestazione che unisce intrattenimento, tradizione e valori sociali, diventando un punto di riferimento per il Carnevale lucano.
Dal 7 al 22 Febbraio 2026, Baragiano Scalo ospiterà un parco giostre tra i più grandi della Basilicata, un’ampia area street food, spettacoli dal vivo, animazione e numerosi eventi per tutte le età, trasformando il territorio in un vero e proprio villaggio popolare lucano tradizionale, luogo di festa, incontro e condivisione delle identità culturali del territorio.
In questo contesto nasce la prima edizione della rassegna “Scarpìa – Il respiro della tradizione popolare lucana”, dedicata alla fisarmonica e alla musica popolare.
Il nome “Scarpìa” richiama i passi di danza, il ritmo dei cortei e delle feste carnevalesche del territorio, simboleggiando il battito vivo della comunità che si muove al suono della musica, il legame tra memoria, tradizione e identità.
La rassegna nasce per celebrare e valorizzare la cultura musicale lucana, la fisarmonica come strumento che racconta storie, emozioni e radici, e la comunità come protagonista di una tradizione viva.
La manifestazione è stata ideata e creata ed è sotto la direzione artistica di Autiero Eventi, che ha curato un cartellone ricco di spettacoli e ospiti in grado di valorizzare artisti del territorio, musica popolare e grandi eventi, offrendo un programma inclusivo e di qualità.
L’iniziativa è fortemente voluta e promossa dalla famiglia Flauret, proprio Michele e Roberto Flauret coadiuvati da Enzo Grippa, Pasquale Autiero e il Vicesindaco di Baragiano Rocco Sapienza sono i promotori e organizzatori di un evento inclusivo e socialmente responsabile, che prevede ingresso omaggio per le persone con disabilità.
Inoltre in occasione di San Valentino, l’intero parco sarà allestito simbolicamente di rosa e sarà offerto ingresso gratuito a tutte le donne, come gesto concreto di sensibilizzazione contro il femminicidio e per la promozione del rispetto, della dignità e dei diritti delle donne.
“Drizzate le orecchie: dal 7 al 22 febbraio ci sarà un bel po’ da fare…”
Start sabato 7 febbraio con i nostri ragazzi del Gruppo Folk di Baragiano.
PROGRAMMA ARTISTICO
- 7 febbraio 2026 – ore 17:00
Inaugurazione ufficiale del Carnival Village
Sagra della Salsiccia
Ospiti musicali: Gruppo Folk di Baragiano e il Folkman Antonio Tarantino
- 8 febbraio 2026
Musica popolare lucana tradizionale con Giuseppe Potenza
- 14 febbraio 2026 – ore 18:00
Spettacolo di magia con il Mago Francesco Lioi
A seguire concerto del duo musicale Corde di Luce
- 15 febbraio 2026
Re oscar mondiale della fisarmonica, Giacomo Buccella
Ospite speciale direttamente da “Sai l’Ultima”: il cabarettista Thomas Mugnano
- 20 febbraio 2026
Live show con Gerry Lione
- 21 febbraio 2026
Tradizione e musica popolare con il Folkman Agostino Gerardi
- 22 febbraio 2026 – dalle ore 15:00
Grande Reunion del Carnevale del Melandro
Carri allegorici e gruppi di ballo provenienti da tutta la Basilicata
A seguire Show Disco Party con The Queens – musica tutta da ballare.