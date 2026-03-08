Grande festa per l’Atletico Avigliano Femminile che conquista la Coppa Regionale di Eccellenza Femminile Basilicata! Complimenti ragazze

Grande festa per l’Atletico Avigliano Femminile che conquista la Coppa Regionale di Eccellenza Femminile Basilicata, superando con un netto 6-1 la Polisportiva Valdagri nella finale disputata al “Campo Sportivo L.Cambriglia” di Calvello.

Una prestazione ricca di emozioni per le ragazze aviglianesi, protagoniste di una gara praticamente perfetta, che ha entusiasmato il pubblico presente sugli spalti.

Con questa vittoria, la coppa torna ad Avigliano a quattro anni di distanza dall’ultima volta, quando il club aviglianese riuscì ad alzarla nel 2021-2022, segnando così un nuovo capitolo importante nella storia della società.

La partita si sblocca con Osman, che apre le marcature dando subito il ritmo alla gara.

A seguire arriva il raddoppio firmato da Mehler, prima che Osman torni protagonista con altre due reti che completano una straordinaria tripletta personale.

Nel finale trovano la gioia del gol anche Ullen e Grieco, che chiudono definitivamente i conti sul 6-1.

Una vittoria costruita con qualità, determinazione e spirito di squadra, frutto del lavoro svolto durante tutta la stagione da staff tecnico e gruppo squadra.

Al triplice fischio è esplosa la gioia di squadra, staff e tifosi: un successo che premia sacrificio, passione e crescita del movimento femminile ad Avigliano, sempre protagonista nel panorama calcistico regionale.

La Coppa torna così a casa, tra l’entusiasmo di una comunità che continua a sostenere con orgoglio le proprie atlete e che ora può festeggiare un nuovo, meritato trionfo.