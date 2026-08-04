“I Colori del Folklore 2026”: gruppi provenienti da diverse parti del mondo si incontrano a Pignola. L’evento

Pignola si prepara ad accogliere il mondo.

Domenica 9 agosto il centro storico ospiterà “I Colori del Folklore 2026”, il Festival Internazionale del Folklore che, quest’anno, assume un significato ancora più importante dopo il conferimento del titolo di “Pignola Città del Folklore 2026” da parte della Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

Un riconoscimento che valorizza oltre quarant’anni di storia, l’impegno di generazioni che hanno custodito il patrimonio delle tradizioni popolari e la capacità della comunità di trasformare questa eredità in una concreta opportunità di crescita culturale, sociale e turistica.

Dichiara il Sindaco, Antonio De Luca:

“Accogliere a Pignola gruppi provenienti da diverse parti del mondo significa confermare una vocazione che la nostra comunità ha costruito nel tempo.

Il folklore è memoria e identità, ma è anche uno straordinario linguaggio universale capace di creare relazioni, favorire il dialogo tra i popoli e promuovere i territori attraverso la cultura”.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di delegazioni provenienti da Georgia, Stati Uniti, Brasile, Perù e Italia, che animeranno il centro storico con la tradizionale sfilata e con lo spettacolo serale in Piazza Nuova, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza di autentico incontro tra culture, musiche, danze e tradizioni.

Così l’Amministrazione:

“Il titolo di Pignola Città del Folklore 2026 non rappresenta un traguardo, ma l’inizio di un percorso ancora più ambizioso.

Come Amministrazione comunale abbiamo scelto di investire nella cultura come leva di sviluppo, di promozione territoriale e di valorizzazione del nostro patrimonio immateriale, sostenendo il lavoro delle associazioni e costruendo una programmazione capace di rafforzare l’identità di Pignola e di renderla sempre più attrattiva”.

Il Festival si inserisce nel calendario dell’Estate a Pignola 2026, un programma che in questi mesi sta proponendo iniziative culturali, artistiche e di promozione del territorio, con l’obiettivo di offrire occasioni di partecipazione alla comunità e, allo stesso tempo, valorizzare il paese come destinazione di qualità.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento all’Associazione Culturale Giovanile Hello Mondo, alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, ai gruppi partecipanti, ai volontari, alle associazioni, agli sponsor e a tutti coloro che, con passione e competenza, stanno contribuendo alla realizzazione dell’evento.

Il 9 agosto Pignola non ospiterà soltanto uno spettacolo internazionale: rinnoverà una tradizione che guarda al futuro, mettendo al centro l’incontro tra le persone, il valore delle culture popolari e l’idea di una comunità aperta, accogliente e capace di dialogare con il mondo.

Di seguito la locandina con i dettagli.