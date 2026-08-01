Mezzo in fiamme sulla Sicignano – Potenza! L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del comando di Potenza, alle ore 16.00 circa del 1/8/26, sono intervenuti sul raccordo autostradale Sicignano – Potenza al km 26.900 direzione Salerno, per l’incendio di un autocarro trasportante angurie.

Dal veicolo, il fuoco si è propagato anche alle zone sottostanti la sede stradale.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 8 unità operative e tre mezzi: 1 APS (autopompa serbatoio) e due ABP (autobotte).

Sul posto anche la Polizia Stradale e Anas.

Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico durante le operazioni di spegnimento.

Ecco le foto.