Il Viceprefetto Micucci nominato nuovo Vicario della Prefettura di Potenza. Auguri di buon lavoro

Il Prefetto Michele Campanaro ha nominato oggi il Viceprefetto Roberto Micucci nuovo Vicario della Prefettura di Potenza.

Nato a Sarconi (PZ) nel 1972, il Viceprefetto Micucci è laureato in Giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense.

Entrato nella carriera prefettizia nel 2006, dopo una prima esperienza presso la Prefettura di Catanzaro, viene assegnato nel 2010 alla Prefettura di Crotone per svolgere l’incarico di Capo di Gabinetto, sino ad aprile 2014.

Trasferito presso la Prefettura di Vibo Valentia, ha ricoperto le funzioni di Capo di Gabinetto, oltre a reggere anche altri incarichi dirigenziali: dall’Area III (Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio), all’Area IV (Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d’asilo) ed all’Area V (Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico).

Da luglio 2018, è trasferito alla Prefettura di Cosenza, per svolgere incarichi dirigenziali per l’Area III (Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio) e per l’Area V (Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico).

Dopo la promozione – con decorrenza gennaio 2020 – alla qualifica di Viceprefetto, è nuovamente trasferito alla Prefettura di Vibo Valentia, dove ricopre prima le funzioni di Capo di Gabinetto e, da aprile 2023, quelle di Vicario di quella Sede, fino all’attuale nuovo incarico vicariale.

Nel corso della sua carriera, il Viceprefetto Micucci ha anche svolto numerose esperienze commissariali, esercitando, tra l’altro, le funzioni di Commissario straordinario dei Comuni di Scandale (KR), Fuscaldo (CS), Malvito (CS), San Lucido (CS), Sant’Onofrio (VV) e Tropea (VV), oltre a quelle di componente delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione dei Comuni di Briatico (VV), Africo (RC), Rizziconi (RC), Sorbo San Basile (CZ), Stilo (RC), Nocera Torinese (CZ) e Soriano Calabro (VV), sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso. E’ stato, inoltre, componente delle Commissioni d’Accesso presso i Comuni di Nicotera (VV), Limbadi (VV), Campana (CS) e Paterno Calabro (CS), al fine di verificare la sussistenza di elementi circa collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Nell’assumere oggi le funzioni vicariali presso la Prefettura del capoluogo di regione, il Prefetto Campanaro ha rivolto al Viceprefetto Micucci i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo, importante incarico. Al Dirigente è stata conferita anche la reggenza di Capo Ufficio di Staff dell’Area I (Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale) della Prefettura del capoluogo regionale.