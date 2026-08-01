Concorsi in scadenza ad agosto: quasi 4.000 posti a tempo indeterminato

Il posto fisso non va in vacanza, nemmeno ad agosto.

Mentre le città si svuotano e ci si organizza per le ferie, la macchina della Pubblica Amministrazione continua a muoversi a pieno ritmo per reclutare nuovo personale.

Tra ministeri, sanità regionale, magistratura tributaria e Forze dell’Ordine, le selezioni in scadenza mettono a disposizione 3.942 posti di lavoro, suddivisi tra assunzioni a tempo indeterminato e percorsi formativi retribuiti.

Le possibilità offerte dalle varie amministrazioni, precisa quifinanza, coprono qualsiasi livello di istruzione.

Si passa dai concorsi accessibili con la sola scuola dell’obbligo o la licenza media, fino ai bandi riservati ai neodiplomati, per arrivare infine ai profili per laureati in ambiti economici, giuridici e perfino umanistici.

Ecco tutte le scadenze e i dettagli dei principali bandi da monitorare ad agosto.

La prima scadenza da segnare sul calendario è fissata per i primi giorni del mese e riguarda il bando indetto dal Ministero dell’Interno per inserire 400 nuovi operativi nell’organico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La selezione punta a rafforzare la presenza dei presidi di soccorso su tutto il territorio ed è rivolta anche ai neodiplomati.

Sempre nei primi giorni del mese scade una delle procedure più imponenti destinate a chi lavora già nell’amministrazione pubblica. Il Ministero della Giustizia ha indetto una selezione straordinaria riservata a 1.500 dipendenti di ruolo dell’Area degli Assistenti che desiderano effettuare il passaggio di grado verso l’Area dei Funzionari dell’Organizzazione giudiziaria. Si tratta di una misura pensata per valorizzare le risorse interne e coprire le carenze d’organico nelle cancellerie e negli uffici giudiziari di tutta Italia.

Tra i bandi di maggior rilievo per chi possiede un profilo giuridico spicca la selezione pubblica indetta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per reclutare 180 nuovi magistrati tributari. La procedura è finalizzata alla copertura della prima qualifica all’interno della giurisdizione tributaria e rappresenta una fondamentale opportunità di carriera nel settore della giustizia fiscale.

Per essere ammessi alle prove occorre essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza e soddisfare i consueti requisiti morali e di condotta richiesti per l’accesso ai ruoli della magistratura. Le domande di partecipazione devono essere inviate attraverso la piattaforma inPA autenticandosi con Spid, Cie o Cns entro e non oltre il 6 agosto.

Continuano le grandi manovre di reclutamento nel Servizio Sanitario Nazionale. In Piemonte, l’Azienda Zero ha lanciato una maxi-selezione pubblica per inserire 558 sanitari a tempo pieno e indeterminato in diverse strutture ospedaliere della regione. Il contingente più numeroso riguarda gli infermieri, con 331 posti disponibili, a cui si affiancano decine di posizioni per tecnici di radiologia medica, tecnici di laboratorio biomedico, infermieri pediatrici, assistenti sanitari ed educatori professionali.

Trattandosi di profili sanitari regolamentati, per accedere serve la specifica laurea triennale abilitante alla professione unita all’iscrizione al relativo Ordine o Albo professionale. La scadenza per l’invio della candidatura online è fissata per le 23:59 del 6 agosto 2026.

Tra le opportunità offerte dal settore della Difesa spicca il bando per il reclutamento di 239 Allievi Ufficiali della Marina Militare. La selezione si articola su due percorsi di carriera distinti:

l’ammissione al 25° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (Aupc), con obbligo di ferma di 12 anni e riservato ai giovani tra i 17 e i 23 anni non compiuti;

l’accesso ai corsi per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (Aufp), aperti fino ai 38 anni non compiuti.

Per entrambi i ruoli il titolo di studio minimo richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’iter selettivo comprende prove scritte di ragionamento logico e lingua inglese, accertamenti psico-fisici, attitudinali e prove di efficienza fisica. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 7 agosto 2026.

Un’altra opportunità di rilievo per i laureati arriva dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha affidato alla Commissione Ripam la gestione del concorso al Ministero dell’Ambiente per 50 funzionari da assumere a tempo indeterminato. Le figure ricercate si dividono in due ambiti specifici:

36 unità per il profilo amministrativo con competenze giuridiche;

14 unità per l’ambito economico-contabile.

Per partecipare occorre possedere una laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia o titoli equiparati a seconda del codice per cui si concorre. C’è tempo fino alle ore 23:59 del 12 agosto 2026 per trasmettere l’istanza sulla piattaforma della Pubblica Amministrazione dedicata ai concorsi pubblici.

Spostandosi a nord-est, l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute della Regione Friuli Venezia Giulia ha aperto le selezioni per l’assunzione a tempo indeterminato e full time di 38 Operatori Socio-Sanitari (Oss). I vincitori verranno suddivisi tra diverse realtà del territorio.

Questo concorso è aperto anche a chi non ha un diploma di scuola superiore: il titolo di studio minimo richiesto è infatti la licenza media, che deve necessariamente essere abbinata all’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario riconosciuto dalla legge. Le candidature si chiudono il 16 agosto 2026 e si presentano unicamente tramite il portale telematico concorsi dell’Arcs.

Tra le opportunità più prestigiose della Pubblica Amministrazione, figura il nuovo bando indetto dal Senato della Repubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 30 Segretari Parlamentari, con stipendi d’ingresso particolarmente attraenti e ampie prospettive di carriera. I posti sono suddivisi tra:

12 documentaristi di indirizzo giuridico;

8 documentaristi di indirizzo economico;

6 tecnici informatici;

2 tecnici edili;

2 tecnici impiantistici.

La selezione è rivolta ai laureati con voto minimo di 105/110 per la laurea triennale e senza vincoli di voto per magistrali. L’età dei candidati dovrà essere compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti.

L’iter concorsuale prevede una prova preliminare a risposta multipla su Costituzione e Regolamento del Senato, due prove scritte per ciascun profilo e una fase orale comprensiva dell’accertamento della lingua inglese. La domanda va inviata esclusivamente online sul portale del Senato entro le ore 18:00 del 27 agosto 2026.

Per i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni che vogliono fare una prima esperienza nel Terzo Settore o che intendono qualificarsi per i futuri concorsi pubblici, resta aperto l’ultimo bando per il Servizio Civile Universale, accessibile anche con la licenza media. Si tratta di una selezione specifica che mette in campo 947 posti distribuiti su 71 progetti dedicati all’assistenza e all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili.

Non serve aver completato gli studi superiori per poter aderire. L’impegno richiesto è di circa 25 ore settimanali, a fronte delle quali si riceve un assegno mensile di 519,47 euro netti, completamente esente da Irpef.

Il grande vantaggio concorsuale per chi completa il periodo di servizio senza demerito è l’ottenimento della riserva obbligatoria del 15% dei posti in tutte le future selezioni pubbliche indette dalla Pubblica Amministrazione. La domanda va trasmessa con un dispositivo di identificazione elettronica a scelta tra Spid, Cie o Cns dalla piattaforma ufficiale del Servizio Civile entro le ore 14:00 del 28 agosto 2026.