Tolve pronta a celebrare San Rocco con la processione della “Uglia” insieme a sbandieratori, spose, organetti e canti tradizionali!

Tutto pronto a Tolve per celebrare il Santo patrono del paese: San Rocco.
A metà tra la devozione e il folclore la Basilica Santuario di San Rocco è lieto di rinnovare l’appuntamento con la Processione della “Uglia”.
In data 15/08/2026 a Tolve si susseguiranno una serie di momenti caratteristici che andranno a riprendere la tradizione tolvese di fine ‘800, quella che introduceva alla festa per il Santo Patrono.
La serata prenderà il via a partire dalle ore 20:00 quando la “Uglia” sarà portata in processione per le vie del paese seguita dal corteo delle spose che esporranno gli ex voto dedicati al Santo.
Sbandieratori, organetti e canti tradizionali accompagneranno la processione.
Questa la locandina dell’iniziativa.