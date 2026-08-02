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Tolve pronta a celebrare San Rocco con la processione della “Uglia” insieme a sbandieratori, spose, organetti e canti tradizionali!

2 Agosto 2026

Tutto pronto a Tolve per celebrare il Santo patrono del paese: San Rocco.

A metà tra la devozione e il folclore la Basilica Santuario di San Rocco è lieto di rinnovare l’appuntamento con la Processione della “Uglia”.

In data 15/08/2026 a Tolve si susseguiranno una serie di momenti caratteristici che andranno a riprendere la tradizione tolvese di fine ‘800, quella che introduceva alla festa per il Santo Patrono.

La serata prenderà il via a partire dalle ore 20:00 quando la “Uglia” sarà portata in processione per le vie del paese seguita dal corteo delle spose che esporranno gli ex voto dedicati al Santo.

Sbandieratori, organetti e canti tradizionali accompagneranno la processione.

Questa la locandina dell’iniziativa.