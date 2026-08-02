Miss Italia, Francesca della provincia di Potenza è Miss Miluna Basilicata

Miss Miluna Basilicata, prima prefinalista nazionale lucana di Miss Italia 2026, è Francesca Caruso, 18enne di Calvello, studentessa del liceo delle scienze umane con l’hobby dell’equitazione.

Premiata dall’Assessore Giuseppe Bartolomeo, presidente di giuria, è stata incoronata al termine della finale regionale di Miss Italia che si è tenuta sabato 1 agosto in Piazza Zanardelli a Gorgoglione, borgo materano caratterizzato da stretti vicoli, case in pietra e paesaggi montuosi.

La finale è stata preceduta da una selezione: la fascia di Miss Gorgoglione, fatta indossare dalla Presidente della Pro Loco, è andata a Giorgia Carbone, 23enne di Scanzano Jonico, impiegata nel settore alberghiero e studentessa di estetica e onicotecnica; Miss Givova è Mariateresa Mariano, 23enne di Accettura, studentessa di cinema, teatro e spettacolo, ballerina di danze folcloristiche e tradizionali; Miss Framesi è Sofia Spera, 18enne di Potenza, prossima studentessa di Comunicazione ed Economia nel settore Moda.

Miss Mascotte Silvia Petracca, 17enne di Potenza.

L’organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Gorgoglione e la collaborazione della locale Pro Loco.

Madrina è stata la lucana più famosa dell’anno Katia Buchicchio, Miss Italia in carica.

La serata, condotta dal presentatore e attore Christian Binetti, volto della trasmissione Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud, ha visto come ospiti Lilia Pierno, attrice comica in giro per teatri e piazze, apparsa nei film “Quo vado?” e “Sei mai stata sulla luna?”, e MadLoco, cantautore, rapper, dj e producer di talento lucano.