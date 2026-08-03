Sasso di Castalda, oltre 1,14 milioni per trasformare la scuola in un edificio a energia quasi zero

Il GSE ha accolto la richiesta del Comune di Sasso di Castalda, prenotando un incentivo complessivo di 1.142.860,18 euro nell’ambito del Conto Termico 3.0.

Le risorse saranno destinate alla riqualificazione energetica dell’intero plesso scolastico di via Provinciale 19 e alla sua trasformazione in un edificio a energia quasi zero, con una significativa riduzione del fabbisogno energetico e un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili.

Dichiara il sindaco, Rocchino Nardo:

“È un risultato di grande valore per Sasso di Castalda.

Investire sulla scuola significa investire sul futuro della nostra comunità e intervenire su uno dei luoghi più importanti del paese.

Continuiamo a lavorare per intercettare risorse esterne e trasformarle in opere concrete, capaci di migliorare e valorizzare il nostro patrimonio pubblico”.

Dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Mariangela Laurino:

“Aver ottenuto la prenotazione di 1.142.860,18 euro rappresenta un traguardo amministrativo particolarmente importante.

Il Conto Termico 3.0 dispone di una dotazione finanziaria annuale definita: essere riusciti ad accedere all’incentivo premia la capacità di programmare per tempo e di presentare una proposta tecnicamente conforme.

L’intervento consentirà di ridurre in maniera strutturale il fabbisogno energetico della scuola e i relativi costi di gestione.

Ringrazio gli uffici comunali per l’impegno e la professionalità dimostrati e i progettisti incaricati della diagnosi energetica per il qualificato lavoro svolto.

Il risultato raggiunto nasce dalla collaborazione tra Amministrazione, struttura comunale e professionisti”.