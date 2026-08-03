Meteo Potenza: continua il caldo ma forse pioggia pomeridiana in questi giorni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.
Nello specifico sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su materano, litorale ionico e litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Martedì 4 Agosto, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 21°C.
Mercoledì 5 Agosto avremo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 22°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.