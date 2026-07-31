Meteo: su Potenza caldo persistente, ma tornano i temporali. Le previsioni

Caldo persistente su Potenza.
Ma che tempo ci aspetta nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Sabato 1 Agosto, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 21°C.
Domenica 2 Agosto avremo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 20°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.