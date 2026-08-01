A Fardella la grande festa del fumetto e della satira. L’appuntamento

Il Comune di Fardella, con il patrocinio del Consiglio Regionale, è lieto di presentare il Premio Andy Donato 2026: una giornata dedicata al fumetto, alla creatività e all’incontro con grandi autori, il 2 agosto a Palazzo Caprarizzo e in Piazza Giovanni Costanza.

L’iniziativa rientra nel percorso culturale de La via del Miskiglio.

Programma della giornata

Ore 10:00 | Palazzo Caprarizzo

Workshop “Tecniche del Fumetto” — laboratorio pratico per ragazzi dai 10 ai 14 anni. Un’occasione per scoprire strumenti, trucchi e segreti del mestiere in modo divertente e creativo.

Ore 16:00 | Palazzo Caprarizzo

Workshop “Il mio paese in un fumetto” a cura di Rosario Raho (autore per Diabolik, Martin Mystère e Nathan Never). Un laboratorio di narrazione e disegno per trasformare luoghi, storie e ricordi locali in tavole di fumetto.

Ore 22:00 | Piazza Giovanni Costanza

Live Painting e incontro con l’artista, seguito dalla premiazione del Premio Andy Donato. La cerimonia vedrà la consegna dell’opera ideata e realizzata dall’artista Marco Lodola. La presenza di Andy Donato è prevista da remoto.

Il Premio Andy Donato è stato creato e disegnato dall’artista Marco Lodola e dedicato ad Andy Donato, vignettista canadese di origini fardellesi: un omaggio alle radici locali e al linguaggio pungente della satira a fumetti. Il riconoscimento è concepito come opera d’arte unica che unisce la tradizione del fumetto ai linguaggi contemporanei.

Marco Lodola — Artista contemporaneo noto per installazioni luminose, opere pop e collaborazioni con il mondo della cultura e dell’arte pubblica.

Le sue creazioni, caratterizzate da colori vividi e forte impatto visivo, portano l’arte fuori dagli spazi convenzionali e dialogano con il pubblico in modo immediato e coinvolgente. Per il Premio Andy Donato Lodola ha ideato e realizzato un’opera unica che diventa simbolo della manifestazione.

Rosario Raho — Autore e disegnatore con esperienze decennali nel fumetto, ha collaborato con testate celebri come Diabolik, Martin Mystère e Nathan Never. Esperto di narrazione grafica, conduce laboratori per giovani lettori e aspiranti autori, con un approccio pratico che unisce tecnica e storytelling.

Iscrizioni

Per partecipare ai workshop è necessario compilare il modulo di partecipazione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp0xv1rvfInVqsCSmuiyxKQji8U9NmfKFA9Ke9_Ce3b8w4Gg/viewform?usp=publish-editor

Info pratiche

Luogo: Palazzo Caprarizzo e Piazza Giovanni Costanza, Fardella

Data: 2 agosto

Ingresso: gratuito (posti limitati per i workshop — registrazione obbligatoria tramite il modulo)

Venite a passare una giornata fra matite, colori e storie: un appuntamento divertente e fuori dal comune per tutte le età (in particolare per ragazzi e appassionati di fumetto). Vi aspettiamo numerosi!

Di seguito la locandina con i dettagli.