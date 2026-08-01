Potenza: oltre 1 milione per interventi stradali in questi comuni della provincia

In Basilicata il MIT ha finanziato € 1.012.000.
La misura riguarda lo scorrimento della graduatoria 2025 del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”, il fondo – fortemente voluto dal Ministro Salvini – destinato ad interventi (di importo massimo di 150mila euro) di messa in sicurezza e manutenzione di strade nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
La somma di oltre 1 milione è ripartita tra 8 comuni beneficiari: Moliterno, Forenza, San Fele, Oppido Lucano, Noepoli, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza e Pietrapertosa.
Soddisfazione di Salvini per il quale la sicurezza stradale è un percorso virtuoso che passa anche attraverso strade più sicure e che va portato avanti nonostante il contesto internazionale poco favorevole con conseguente aumento dei prezzi delle materie prime.
L’elenco dei comuni ammessi al finanziamento, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro, è stato pubblicato sul sito del MIT.
Per visualizzare i dettagli degli interventi regionali vai sulla pagina dedicata del sito MIT al link:
https://mit.gov.it/comunicazione/news/fondo-piccoli-comuni-il-mit-finanzia-altri-292-interventi-per-40-milioni