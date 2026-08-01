A Pietrapertosa rivive la magia di “Pierino e il lupo” con la voce di Patrizio Rispo. Ecco quando

Pietrapertosa in Fabula; Pierino e il lupo: un progetto speciale, nato da un anno di lavoro, per accompagnare grandi e piccoli alla scoperta della musica attraverso una delle fiabe musicali più amate di sempre.
Fanno sapere gli organizzatori:
“Con “Pierino e il lupo”, Sergej Prokof’ev trasforma ogni personaggio in uno strumento, creando un racconto capace di avvicinare i bambini al mondo dell’orchestra in modo semplice, coinvolgente e sorprendente.
Ma abbiamo voluto rendere questa esperienza ancora più emozionante, affidando la narrazione a un interprete italiano d’eccezione: Patrizio Rispo.
Una storia senza tempo, musica dal vivo e una voce straordinaria, nella suggestiva cornice di Pietrapertosa.
Appuntamento il 2 agosto 2026 alle 21:30, presso Piazza Garibaldi, Pietrapertosa (PZ).
Ingresso libero“.
Di seguito la locandina con i dettagli.