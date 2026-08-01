Ue, sì al piano di aiuti da 300 milioni di euro per gli autotrasportatori: chi ne ha diritto

Per far fronte all’aumento dei prezzi sui consumi causato anche dal caro carburanti, arrivano i primi aiuti al settore della logistica e del trasporto merci su strada.

La Commissione Europea ha dato il via libera al Governo italiano al piano di aiuti da 300 milioni di euro destinato all’autotrasporto.

La misura, precisa quifinanza, serve a mitigare l’impatto economico dei rincari del gasolio, attraverso la concessione di un credito d’imposta alle imprese del settore.

I fondi approvati da Bruxelles sbloccano delle risorse molto attese dalle aziende.

Non sarà un bonus a pioggia quello accordato dall’Ue per far fronte all’aumento del prezzo del gasolio. D’altra parte, neanche lo sconto sulle accise ha ormai la forma di un taglio netto su una tassa uguale per tutti i contribuenti.

Il progetto di aiuti al settore segue parametri molto stretti e ben precisi, che riguardano sia la tipologia di flotta sia il settore delle merci movimentate.

Per accedere alla misura occorre soddisfare i seguenti requisiti:

iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

utilizzo di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

impiego di mezzi appartenenti alle classi ecologiche Euro 5 o superiori (compresi i veicoli a trazione elettrica o alternativa).

Restano esclusi dai benefici i mezzi con massa inferiore a 7,5 tonnellate, i veicoli di categoria Euro 4 o inferiore e il trasporto in conto proprio.

L’agevolazione consiste in una percentuale di sconto fiscale calcolata sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio da autotrazione, al netto dell’Iva, dimostrata con relativa fattura elettronica.

Le coperture variano tra il 12% e il 15% dell’importo totale a seconda del riparto finale delle risorse disponibili. Il contributo ottenuto non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef o Ires e non rileva ai fini Irap.

Dal momento che si tratta di aiuti di Stato approvati dall’Ue nel quadro temporaneo di crisi, l’importo massimo concedibile per singola impresa non può superare il tetto stabilito dalle normative europee.

In questo caso, si può coprire fino al 70% dei costi aggiuntivi del gasolio, nei limiti di 2,2 milioni di euro per singola impresa.

L’importo spettante non verrà accreditato tramite bonifico bancario, ma potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Per fruire del credito d’imposta le imprese dovranno inoltrare la richiesta tramite la piattaforma dedicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inserendo i dati relativi alle fatture d’acquisto, alle targhe dei mezzi e ai litri di carburante riforniti. Le finestre temporali per l’invio delle pratiche non sono ancora note, ma saranno fissate con decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.