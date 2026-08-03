3° Memorial “Alessandra Martinelli”: Grimaldi e Romaniello trionfano ad Avigliano nel segno della solidarietà. Complimenti!

Nel panorama sportivo contemporaneo, irrimediabilmente contagiato dall’ossessione per la prestazione pura, il risultato aziendale e il mero intrattenimento di consumo, si tende a smarrire con disarmante facilità la funzione primaria e originaria della disciplina atletica: quella di farsi strumento pedagogico, baluardo sociale e collante insostituibile per una comunità.

A dimostrare in modo inequivocabile quanto lo sport sappia elevarsi a veicolo primario di valori alti è stata la terza edizione del Memorial “Alessandra Martinelli”, andata in scena ad Avigliano dal 20 luglio al 2 agosto.

Più che un semplice torneo iscritto a calendario, la manifestazione si è imposta come una potente, autentica affermazione di memoria collettiva, appartenenza e inclusione sociale.

La tesi che emerge con forza dirompente da questa esperienza è che l’attività sportiva raggiunga la sua massima ed elevata espressione nel momento esatto in cui valica i confini della pura competizione numerica.

A sostegno di questo principio, la figura di Alessandra Martinelli — giovane appassionata di tennis scolpita nel ricordo di tutti per la sua straordinaria generosità, l’incondizionata disponibilità e un sorriso capace di abbattere ogni barriera — non ha rappresentato una mera cornice di circostanza, bensì il cuore pulsante e la spinta propulsiva dell’intero evento.

Impugnando la racchetta, la comunità di Avigliano non si è adagiata nella nostalgia o nella commemorazione passiva; ha scelto invece l’atto coraggioso di far vivere e prosperare, giorno dopo giorno, gli ideali di solidarietà, rispetto e reciprocità che hanno segnato l’esistenza di Alessandra.

L’affluenza di atleti giunti da svariate regioni e l’abbraccio corale di un pubblico trasversale e partecipe confermano come il gesto atletico sappia farsi ponte, azzerando le differenze ed erigendo uno spazio neutrale d’incontro.

In questo solco si inserisce l’operato encomiabile dell’ASD Tennis Avigliano, la cui sinergia con i volontari e con le realtà imprenditoriali locali dimostra che la cooperazione virtuosa tra associazionismo e territorio è ancora l’unica vera ricetta per generare valore culturale permanente.

Questa densa dimensione umana ed etica non ha tuttavia offuscato l’aspetto agonistico, che al contrario si è espresso in un livello tecnico di prim’ordine, offrendo ai presenti un epilogo di rara intensità emotiva nelle finali del 2 agosto.

Nel singolare maschile Open LIM.4.NC-2.6, a prendersi la scena è stato uno spettacolare confronto di stili ed energie: l’idolo di casa Antonio Lovallo ha sfoderato una prestazione maiuscola, esibendo tutto il suo talento puro, una classe cristallina e un carattere indomito che hanno infiammato e trascinato il pubblico aviglianese fino all’ultimo scambio.

A spuntarla con un duplice e lottatissimo 6-4 è stato infine il napoletano Alberto Grimaldi, cinico nel far valere una straordinaria tenuta mentale nei momenti chiave di un match avvincente, dal quale Lovallo esce a testa altissima, confermandosi punto di riferimento tecnico e di passione per l’intero movimento locale e regionale.

Sul fronte femminile, nell’Open LIM.4.NC-3.1, la scena è stata interamente conquistata da Roberta Romaniello, portacolori dell’ASD Tennis Avigliano, che con una prova autorevole, vigorosa e priva di sbavature si è aggiudicata il titolo superando Mya Abbondandolo con un perentorio 6-1 6-4.

Ad essere premiati per i risultati raggiunti nelle varie categorie sono stati poi gli atleti Nicola Summa, Giovanni Battista Imbrenda, Carlo Maria Molinari, Giuseppe Benevento, Stefano Iannielli, Eva Ridolfi, Simona Sassone, Monica Nicole Santoro ed Erika Gruosso.

In conclusione, il 3° Memorial “Alessandra Martinelli” si consegna agli archivi lasciando un’eredità morale che travalica di gran lunga la contabilità dei set e dei game. A rendere ancora più preziosa e nobile questa terza edizione è stato un gesto dal profondo valore etico: il contributo in denaro promosso dagli amici di Alessandra in favore dell’associazione Domos Basilicata, che si occupa di informare e sensibilizzare sulla donazione di cellule staminali emopoietiche, midollo osseo e sangue cordonale per la lotta contro le leucemie e i tumori del sangue.

Un atto concreto che testimonia come la memoria di Alessandra non si esaurisca sul campo di gioco, ma si traduca in speranza reale, supporto alla ricerca e sensibilizzazione verso una causa salvavita di fondamentale importanza.