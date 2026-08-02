Corleto Perticara, grande partecipazione per l’evento dedicato agli amici a quattro zampe

Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo hanno caratterizzato la “Passeggiata a 6 Zampe”, organizzata dall’Associazione Amici per la Coda in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Corleto Perticara”.

L’iniziativa, primo appuntamento del mese di agosto inserito nel cartellone dell’Estate Corletana, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, volontari, associazioni e famiglie, uniti dall’obiettivo di promuovere una maggiore sensibilità verso il mondo animale e di offrire una giornata speciale agli ospiti dell’Associazione “Amici per la Coda”.

Protagonisti della passeggiata sono stati “Fenice, Pongo, Totò e Mimmo” quattro cani accolti e seguiti dall’associazione, insieme ai numerosi cani di proprietà dei partecipanti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

La loro presenza ha trasformato la passeggiata in un momento di condivisione, integrazione e sensibilizzazione, capace di rafforzare il rapporto tra persone e animali e di trasmettere un importante messaggio di rispetto e responsabilità.

Il percorso è stato scandito da quattro tappe durante le quali sono state raccontate le storie di Fenice, Pongo, Totò e Mimmo: vicende di abbandono, sofferenza, ma anche di rinascita e speranza, che hanno emozionato i presenti e acceso i riflettori sull’importanza delle adozioni consapevoli e della lotta al randagismo.

L’evento ha avuto anche una finalità solidale. Grazie alla generosità dei partecipanti sono stati raccolti “180 euro”, che saranno interamente destinati all’acquisto dei farmaci necessari per le cure di “Fenice”, ancora impegnata nel suo percorso di recupero.

L’Associazione “Amici per la Coda” ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che hanno preso parte all’iniziativa, ai volontari che hanno accompagnato i cani e alle associazioni presenti, il cui contributo ha reso ancora più significativa la manifestazione.

La passeggiata rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sensibilizzazione che “Amici per la Coda” porta avanti sul territorio per promuovere il benessere animale, favorire una cultura del rispetto e della responsabilità nei confronti degli animali e rafforzare quel legame di fiducia ed empatia che si crea tra gli animali e le loro famiglie.

Attraverso iniziative come questa, l’associazione continua a coinvolgere la comunità in un percorso di consapevolezza, dimostrando che ogni gesto di attenzione e solidarietà può contribuire concretamente a migliorare la vita degli animali e a contrastare il fenomeno del randagismo.