Torna la Giornata dell’Emigrante a Ruoti! Il programma completo

Il Comune di Ruoti, in collaborazione con la Pro Loco Ruoti e Slow Food, presenta l’edizione 2026 della Giornata dell’Emigrante, in programma martedì 4 e mercoledì 5 agosto tra il Giardino Comunale e Villa Comunale.

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟒 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 – 𝐆𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 Apertura dei festeggiamenti con Slow Food: passeggiata culturale ed enogastronomica del territorio (ore 18:00), cooking show con i ristoratori Slow Food (ore 20:30) e degustazione con dibattito (ore 21:00).

La preparazione della pasta tradizionale sarà curata dal gruppo donne ruotesi “Recupero Tradizioni Ruotesi”, con intrattenimento musicale a cura di Terry Salvia.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢̀ 𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 – 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 La giornata clou dedicata agli emigranti si aprirà con la Santa Messa nella Chiesa di San Vito (ore 11:30), seguita dal tradizionale Pranzo dell’Emigrante con musica di Terry Salvia e lo spazio Slow Food dedicato al pane (ore 13:00).

Alle ore 20:00 spazio a dibattito e testimonianze, con gli interventi del Sindaco di Ruoti Franco Gentilesca, della Presidente della Pro Loco Federica Nardiello e dei ruotesi emigrati, seguiti dalla cerimonia di conferimento degli encomi.

A chiudere la serata, alle ore 21:30, il grande concerto di Mafalda Minnozzi, accompagnata da Paul Ricci alle chitarre, con lo spettacolo “‘Merica – Dalla partenza al ritorno”, un viaggio musicale ed emozionale nella storia dell’emigrazione italiana.

L’iniziativa conferma il legame che unisce Ruoti alla sua comunità nel mondo.

Il Sindaco di Ruoti, Avv. Franco Gentilesca, dichiara:

“La Giornata dell’Emigrante è per noi un momento di grande valore, un’occasione per riabbracciare idealmente e concretamente tutti i ruotesi che vivono lontano dalla loro terra.

È un appuntamento che rinnova ogni anno il legame profondo tra la nostra comunità e chi, pur avendo scelto altre strade, porta sempre Ruoti nel cuore.”

Di seguito le locandine con i dettagli.