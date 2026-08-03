Bella si prepara a “Stradegustando”: due sere tra cibo tipico e grande musica live. Il programma

Tutto pronto per la IX edizione di “Stradegustando – Lucano’s street food and music Festival”, che si terrà a Bella (PZ) nelle serate di sabato 10 e domenica 11 agosto.
L’evento, promosso e organizzato dall’associazione culturale “Ci Provo”, si svolgerà nella splendida cornice di Piazza Plebiscito, cuore pulsante della comunità.
La manifestazione offrirà ai visitatori un viaggio sensoriale a trecentosessanta gradi, affiancando ai ricchi stand enogastronomici con piatti tipici locali in chiave street food, un nutrito programma di musica dal vivo ideato per valorizzare le eccellenze del territorio.
Di seguito riportiamo la sintesi del programma ufficiale:
Sabato 10 agosto
- Ore 21:30 – Concerto dal vivo del celebre gruppo lucano Musicamanovella. A seguire – Selezione musicale e dj set a cura di Dani C.
Domenica 11 agosto
- Ore 21:30 – Esibizione dal vivo di 5 giovani talenti emergenti del panorama musicale regionale. A seguire – Dj set conclusivo a cura di Misu.
Di seguito la locandina con i dettagli.