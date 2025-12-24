Il Comune di Tolve realizzerà un nuovo asilo nido comunale. I dettagli

Un investimento strategico per il futuro della comunità e un sostegno concreto alle famiglie.

Il Comune di Tolve realizzerà un nuovo asilo nido comunale grazie a un finanziamento di 400mila euro ottenuto nell’ambito del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR.

L’intervento consentirà la riconversione funzionale del piano terra di un edificio pubblico esistente, attualmente adibito a centro residenziale ad uso plurimo, in via dei Pio Quinto, su un’area complessiva di circa 1.800 metri quadrati.

La nuova struttura ospiterà un asilo nido da 20 posti, ampliando in modo significativo l’offerta comunale, che oggi conta 12 posti disponibili.

Negli ultimi anni, infatti, le richieste di accesso al servizio sono cresciute costantemente.

Nel 2024 sono arrivate 21 domande e 22 nel 2025.

Un dato che fotografa un bisogno reale e crescente, confermato anche dai numeri demografici.

Nel 2025 sono stati registrati 22 nuovi nati, mentre nella fascia di età 0-3 anni si contano complessivamente 69 bambini.

Dichiara il sindaco Renato Martucci:

“Con questo progetto rispondiamo a una necessità concreta delle famiglie di Tolve e investiamo in un servizio fondamentale per la crescita equilibrata dei bambini e per il benessere della comunità.

L’ampliamento dei posti negli asili nido non è solo un intervento educativo, ma anche una misura di equità sociale e di sostegno all’occupazione, in particolare femminile”.

Il nuovo asilo sarà strutturato nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di edilizia scolastica, sicurezza, inclusività e sostenibilità ambientale.

La struttura accoglierà 6 lattanti nella fascia 3-12 mesi e 14 bambini divezzi tra i 13 e i 36 mesi, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa regionale, con la possibilità di un’iscrizione aggiuntiva fino al 10% in funzione delle assenze medie giornaliere.

Particolare attenzione sarà riservata alla qualità del servizio educativo, garantendo un adeguato rapporto tra educatori e bambini: almeno due educatori per i lattanti e due per i bambini già svezzati, per un totale minimo di quattro educatori, oltre al personale addetto ai servizi generali.

Aggiunge Martucci:

“L’obiettivo è inaugurare la nuova struttura entro Settembre 2026, offrendo ai più piccoli un ambiente sicuro, moderno e stimolante e alle famiglie un supporto concreto nella conciliazione tra vita familiare e professionale.

È un passo importante verso una Tolve più attenta ai bisogni delle nuove generazioni con il potenziamento, da parte del Comune, degli standard di qualità del welfare di prossimità”.