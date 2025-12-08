Il musicista lucano Giulio Amico Padula debutta alla prima del “Lady Macbeth” trasmesso su Rai1 dalla Scala di Milano. Complimenti

Dalla Basilicata al Teatro alla Scala di Milano.

Giulio Amico Padula, trentadue anni, musicista professionista originario di Miglionico, ha preso parte alla prima del “Lady Macbeth” in scena al teatro milanese, trasmessa in diretta su Rai 1.

Come racconta rainews “Padula è stato selezionato come tromba di fila nel marzo 2024, un percorso artistico cominciato al Conservatorio “E.R. Duni” di Matera.

Nel corso degli anni ha collezionato esperienze in Italia e all’estero, dall’Accademia della Scala alla Santa Cecilia, dal Teatro Petruzzelli di Bari, alla Giovanile Italiana di Fiesole, fino alle prestigiose Philharmonie di Berlino e Elbphilharmonie di Amburgo.

Nel 2012 ha vinto il Premio Nazionale delle Arti nella categoria fiati.

Oggi insegna tromba all’I.C. Villa Verrocchio di Montesilvano, in provincia di Pescara”.

Complimenti al nostro musicista per aver portato in alto il nome della Basilicata.