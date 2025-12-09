Il Natale a San Severino Lucano è all’insegna della generosità: tutte vendute le stelle di Natale dell’AIL! Complimenti

In questo fine settimana, a San Severino Lucano sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti per Natale.

Il piccolo borgo di sera, si illumina con le luminarie allestite ed il Corso Garibaldi, la strada principale che conduce in piazza, diventa un posto magico.

Oltre ai giochi di luce offerti dall’Amministrazione Comunale, ogni casa, partecipa allo spettacolo, presentandosi addobbata per la festa più importante dell’anno.

Una meraviglia vera e propria a cui si aggiunge la biblioteca Comunale anch’essa addobbata sapientemente.

Arrivati in piazza Marconi, la Chiesa Madre, Maria S.S degli Angeli, presenta sull’ingresso una decorazione luminosa e nel cielo di questo ampio spazio di ritrovo, tante stelle e luci ricordano a tutti, l’arrivo della festa.

Nella piazzetta all’ingresso del borgo, tante sono le decorazioni con le luci, che accolgono in maniera festosa i passanti.

Ricordiamo che S. Severino Lucano è definito, il paese delle stelle, perché in assenza di inquinamento atmosferico e per la sua particolare posizione geografica, soprattutto d’estate, è il luogo dove è possibile visionare in maniera stupefacente, la volta terrestre.

Riepilogando, strade addobbate, piazzetta e piazza principale anch’esse pronte, mancava solo l’albero di Natale.

Così il 6 Dicembre, dopo la Santa Messa del Pomeriggio, il sacerdote Don Antonio Lo Gatto, insieme con i volontari della Parrocchia in associazione con la Pro Loco del Pollino e con il patrocinio del Comune, hanno organizzato una bella serata di festa con l’accensione del grande albero di luci, presente di fronte la Chiesa Madre.

Momento di gioia e magia per tutti, grandi e piccoli, perché davanti a tanta bellezza e con l’avvento della festività natalizia, ognuno di noi, con la mente, ritorna bambino.

Magari un po’ di nostalgia, potrà esserci pensando a chi non è più tra noi ma tutto deve passare, perché i festeggiamenti sono iniziati.

Così i presenti hanno potuto gioire guardando alcuni bambini darsi la mano e creare un girotondo intorno all’albero divertendosi tantissimo.

Non poteva mancare il panettone per tutti, preparato dagli organizzatori della serata.

Il giorno seguente, altre stelle erano presenti in Piazza.

Questa volta erano piante, ed il ricavato della loro vendita, fa la differenza: si tratta delle stelle di Natale dell’ AIL.

Le somme raccolte, potranno cambiare la vita di chi sta veramente male, permettendo di finanziare la ricerca scientifica.

L’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, si occupa dell’assistenza ai pazienti ematologici, fornisce aiuto alla ricerca scientifica e supporto alle famiglie dei pazienti, in tutta Italia.

Oltre alle piante, erano acquistabili anche dei cioccolatini.

Nel piccolo paese lucano, questa magnifica iniziativa è stata possibile grazie all’impegno ed al lavoro delle volontarie AIL, Giovanna Caputo e Daniela Nicolai.

Ancora una volta la generosità dei sanseverinesi, ha fatto sì che tutto sia stato venduto.

Pur essendo un piccolo paese, i cittadini, hanno dimostrato, in questa occasione come in altre in passato, di sapere bene quanto vale festeggiare ricordandosi di chi sta male e dando un aiuto concreto, empatia assoluta che può riassumersi in una frase: “Conosco i tuoi problemi, perché li vivo anch’io”.