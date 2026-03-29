In Basilicata torna la prevenzione cardiovascolare gratuita per tutti i cittadini

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, è ripartita a grande richiesta la straordinaria Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri facente parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”.

Dal 31 marzo al 2 aprile il Jumbo Truck di Banca del Cuore, appositamente allestito, tornerà a fare tappa in Basilicata, per offrire ai cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito che prevede:

screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico;

stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart;

screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia;

stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

consegna del kit di 23 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore;

rilascio della card BancomHeart

Durante la permanenza del Truck nelle singole città, inoltre, saranno svolti dibatti e incontri sul tema della prevenzione e delle malattie cardiovascolari con i cittadini e con i medici locali.

Il Jumbo Truck sosterà per tre giorni, dal 31 marzo al 2 aprile, a Matera, in Piazza San Francesco.

Grazie al Progetto Banca del Cuore, ideato e coordinato dal prof. Michele Gulizia per la Fondazione per il Tuo cuore, a tutti i cittadini che afferiranno al Truck verrà consegnata una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti.

Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall’Italia e/o dall’estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria.

Sarà possibile prenotare lo screening di prevenzione cardiovascolare della Campagna Nazionale Itinerante Truck Tour Banca del Cuore, collegandosi al sito web www.bancadelcuore.it o scaricando l’app Banca del Cuore da Apple Store o Google Play per individuare giorno e fascia oraria preferita tra quelle ancora disponibili.

Laddove le prenotazioni per lo screening fossero già esaurite sarà comunque possibile accedere al Truck senza prenotazione, dalle ore 9 alle ore 19, in ordine di arrivo e nel numero massimo consentito dai tempi di apertura, recandosi direttamente al Truck e attendendo il proprio turno.

Il Truck attraverserà l’Italia e sosterà per tre giorni nelle più belle piazze nazionali per raggiungere il cuore dei cittadini direttamente a casa loro, ponendo così l’attenzione sulla prevenzione cardiovascolare, spesso considerata in modo ancora troppo superficiale, con l’obiettivo di ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro Paese.

Quest’anno le 28 città coinvolte saranno in ordine: Udine, Guastalla, Roseto degli Abruzzi, L’Aquila, Roma, Cittadella, Rovigo, Montecatini Terme, Firenze, Siena, Terni, Campobasso, Salerno, Bari, Brindisi, Matera, Cosenza, Taverna, Polistena, Catania, Vittoria, Trapani, Cagliari, La Spezia, Torino, Biella, Varese e Trento.