Incidente sulla Sicignano-Potenza!

Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, ore 10.30 circa, la circolazione è tornata regolare a seguito di un incidente registrato in direzione di Potenza a Picerno, nei pressi dello svincolo di Tito.
Nella mattinata, infatti, si è verificato un sinistro autonomo di un furgoncino che – per cause in corso di accertamento – ha impattato contro le barriere di sicurezza, in concomitanza di uno scambio di carreggiata attivo.
Durante l’evento sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine (oltre a quello del 118) per la gestione della viabilità.