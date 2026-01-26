Io Amo il Potenza invita tutti allo Stadio: “Uagliò, unitevi!”. Ecco l’appello per sostenere i nostri Leoni

L’Associazione “Io Amo il Potenza” unisce il cuore di una città intera, trasformando lo stadio in un abbraccio collettivo di passione e speranza e lo fa attraverso un video simpatico in cui cattura l’essenza di questa unione, con la voce dialettale del nostro San Gerardo che invita all’unità e all’amore per i colori rossoblù:

“Uagliò, u sacc’ ca la festa mia ancora è ancor luntan, ma mò tutta la città deve essere unita”.​

Un vero inno alla resilienza.

Queste parole, pronunciate con l’accento potente di chi vive il territorio, evocano il legame viscerale tra tifosi e squadra.

Il Potenza, emblema di Basilicata, non è solo calcio: è il battito di una comunità che si stringe per superare ostacoli, chiamando tutti allo stadio a “scrivere la storia”.​

Lo sport chiama e la folla risponde con un coro travolgente: “Abbiamo il sangue rossoblù!”.

È il momento in cui individualità si fondono in un’unica voce.

Non solo un tifo acceso, ma un’empatia profonda.

San Gerardo rassicura: “State tranquilli, al resto ci penso io”.​

In un mondo diviso, storie come questa del Potenza ricordano il potere dello sport nel risvegliare solidarietà e orgoglio locale.

È un invito empatico a partecipare, a sentire il sangue rossoblù scorrere nelle vene, trasformando una partita in un movimento cittadino.

Che siate tifosi o semplici cittadino di Potenza, questo è il richiamo: unitevi, la festa arriverà insieme.