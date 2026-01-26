Picerno apre il volley CSI: messa, gioco e valori autentici!

A Picerno ha preso ufficialmente il via il nuovo anno sportivo di pallavolo del comitato CSI di Potenza con il primo concentramento di Volley SPORT&GO Under 10/12, una giornata ricca di significato che ha saputo coniugare sport, fede e condivisione.

Come da tradizione, l’avvio delle attività è stato preceduto dalla Santa Messa, celebrata dall’assistente ecclesiastico don Salvatore Sabia: un momento di raccoglimento che rappresenta il cuore della proposta educativa del CSI. Un’occasione preziosa per ritrovarsi come comunità e ricordare che lo sport è prima di tutto uno strumento di crescita umana.

Al termine della celebrazione si sono svolte le gare in un clima di festa, entusiasmo e sana competizione, nel pieno rispetto dei valori del CSI. In campo si sono confrontate con grande correttezza ed entusiasmo le società PGS Don Bosco Domenico Lorusso, Picerno Duck, Maratea Volley, Muro Volley e Dea Volley, offrendo una significativa testimonianza di sport vissuto con gioia.

Il progetto SPORT&GO conferma ancora una volta la propria identità: uno sport che mette al centro la persona nella sua interezza. Il risultato lascia spazio al percorso educativo, il gioco diventa occasione di crescita, inclusione, rispetto delle regole e costruzione di relazioni autentiche.

Ogni gesto e ogni sorriso raccontano un modo di vivere lo sport capace di valorizzare ciascun partecipante.

Scegliere il CSI significa andare oltre la semplice pratica sportiva e abbracciare un progetto educativo fondato su valori autentici, capace di accompagnare bambini e ragazzi nel loro cammino umano e sportivo.

Un sentito ringraziamento va infine ai volontari, presenza indispensabile che con passione e dedizione contribuisce alla realizzazione di giornate come questa.