Potenza, la nostra è la prima regione in Italia a sperimentare questo progetto per l’assistenza alle persone sorde! I dettagli

Questa mattina, presso la Casa BCC Basilicata a Potenza, si è svolta una conferenza organizzata dall’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi – ETS APS, in collaborazione con la Regione Basilicata.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per presentare la nuova app Medi_PRO, progettata per supportare i medici di base, e i servizi Comunica@Ens e Comunica@Ens_PRO, strumenti innovativi per migliorare l’inclusione delle persone sorde nei contesti sanitario e sociale.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e professionisti del settore, tra cui il presidente della Regione, Vito Bardi e l’assessore regionale alla Salute, alle Politiche per la Persona e al PNRR, Cosimo Latronico.

Il Presidente Vito Bardi ha dichiarato:

“La Nuova App Medi PRO e Servizi Comunica@ENS rappresenta un punto di svolta per l’assistenza alle persone sorde, un’applicazione che consentirà di abbattere le barriere comunicative che le persone sorde affrontano nell’accesso alle cure mediche, garantendo loro pari opportunità nel dialogo diretto con i medici di base.

Attraverso l’app innovativa, sviluppata appositamente per le esigenze della comunità sorda, sarà possibile consentire la comunicazione in tempo reale tra pazienti e medici, senza la necessità di interpreti o altre mediazioni.

Un plauso va all’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi – ETS APS, in particolare al commissario straordinario ENS Basilicata, Camillo Galluccio, per il prezioso lavoro svolto.

Si tratta di un progetto inclusivo, il primo in Italia, grazie al quale si semplifica l’accesso ai servizi sanitari, riducendo il rischio di malintesi nelle diagnosi e nei trattamenti.

Il progetto è frutto anche di una fattiva collaborazione con gli uffici regionali competenti che ne hanno seguito l’iter.

Con questo progetto, ci impegniamo a rendere il sistema sanitario più inclusivo e a promuovere l’autonomia delle persone sorde nella gestione della propria salute”.

L’assessore Cosimo Latronico, ha detto:

“Questo evento conferma l’impegno della Regione Basilicata nel promuovere l’accessibilità e l’inclusione per tutti i cittadini.

L’integrazione di strumenti tecnologici come Medi_PRO e i servizi dedicati del progetto Comunica@Ens rappresentano un passo concreto verso un sistema sanitario più equo, digitale e attento alle esigenze delle fasce più vulnerabili.

È fondamentale garantire la sicurezza delle persone sorde lucane attraverso l’attivazione di questi servizi, abbattendo le barriere comunicative in un territorio complesso come quello della Basilicata, caratterizzato da una particolare conformazione orografica e dalla dispersione dei comuni.

Tuttavia, è altrettanto importante continuare a sviluppare e ampliare queste soluzioni, integrandole in nuovi ambiti per favorire ulteriormente l’inclusione e l’accessibilità, rispondendo in maniera sempre più completa alle esigenze dei cittadini”.

Durante l’incontro, nel quale è stato evidenziato come il lavoro congiunto tra enti locali, associazioni e operatori sanitari costituisca un esempio virtuoso di collaborazione per rispondere alle esigenze delle comunità più vulnerabili, sono stati illustrati i risultati già raggiunti grazie a iniziative innovative come il Numero Unico di Emergenza 112 Sordi, un servizio che ha rivoluzionato l’accesso alle emergenze per le persone con disabilità uditive.

Questo strumento consente alle persone sorde di comunicare rapidamente con i servizi di emergenza, garantendo una maggiore sicurezza in situazioni di necessità.

L’evento ha inoltre sottolineato il ruolo cruciale del dialogo tra istituzioni, tecnologia e cittadinanza nella realizzazione di politiche che promuovano pari opportunità e accesso ai servizi essenziali.

Medi_PRO e i servizi Comunica@Ens rappresentano un modello di innovazione che punta a ridurre le disuguaglianze, migliorare la qualità della vita e creare un sistema sanitario più inclusivo e sostenibile.

Il Presidente della Prima Commissione e Consigliere regionale Francesco Fanelli dichiara:

“Abbiamo celebrato un importante traguardo per la nostra regione: la Basilicata è la prima in Italia ad adottare l’applicativo Medi-PRO .

Nella scorsa legislatura, da Assessore alla Sanità, ho avviato un percorso di stretta collaborazione con ENS, ponendo le basi per progetti volti ad abbattere le barriere comunicative e promuovere l’inclusione delle persone sorde nei servizi sanitari e pubblici.

Il lavoro fatto negli anni precedenti, con strumenti come ENS-PRO nei pronto soccorso e la formazione di operatori dedicati, ha reso la Basilicata un modello di riferimento.

Oggi, con la nuova app Medi-PRO, continuiamo su questa strada, dimostrando che l’innovazione tecnologica, se ben utilizzata, può essere uno strumento di autonomia e partecipazione attiva per tutti i cittadini.

Rivolgo un sentito ringraziamento anche all’Assessore Cosimo Latronico, il quale sono certo che, con la sua sensibilità e attenzione, continuerà su questo percorso, consolidando i risultati raggiunti e ponendo le basi per ulteriori progressi a favore delle persone con disabilità sensoriali.

Ringrazio ENS, il Commissario regionale Camillo Galluccio per il lavoro instancabile e tutte le persone che a vario titolo hanno lavorato al progetto.

Medi-PRO è la conferma che, attraverso un impegno collettivo, possiamo costruire una società senza barriere, basata su autonomia, dignità e pari opportunità.

La Basilicata dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia, mettendo le persone al centro delle politiche regionali”.