Potenza: Mons. Carbonaro accolto con gioia da questi studenti. L’incontro

L’Arcivescovo in visita presso l’Istituto Comprensivo G. Racioppi (plessi di Tramutola e Grumento Nova), è stato accolto con grande gioia dagli studenti.

Mons. Carbonaro ha invitato i bambini a sognare in grande e a coltivare i valori dell’empatia e del rispetto verso il prossimo, raccontando l’esperienza personale di chi, seguendo la propria vocazione, ha realizzato il sogno di viaggiare e conoscere il mondo.

Attraverso i viaggi, si scopre che bambini e persone di culture diverse condividono gli stessi desideri e la stessa gioia.

L’Arcivescovo ha sottolineato che la Chiesa è universale, aperta a tutti i popoli, e che la vera ricchezza nasce dall’incontro tra culture.

Il messaggio trasmesso ai bambini durante la visita è stato quello della pace, intesa non come semplice accordo, ma come un valore profondo incarnato in Gesù.

Infine, un invito, quello di fare un viaggio nel cuore, sviluppando empatia verso i bambini meno fortunati, soprattutto quelli che vivono in situazioni difficili come la guerra. “Bambini, coltivate sempre solidarietà e amore”.

Domani mattina Monsignor Carbonaro visiterà l’Istituto Professionale Industria e Artigianato di Tramutola dove terrà un incontro con gli studenti.